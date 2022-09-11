تقرير: خلاف لياو وميلان بشأن الراتب يدفع تشيلسي لمحاولة ضمه

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 11:37

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - ميلان

تجددت فرصة تشيلسي في محاولة التعاقد مع رافييل لياو مهاجم ميلان الإيطالي ومنتخب البرتغال.

وذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن ميلان يسعى لتجديد تعاقد لياو ليستمر أكثر مع بطل الدوري الإيطالي.

لكن المفاوضات بين ميلان واللاعب لا تسير بشكل جيد، في ظل رغبة لياو في الحصول على راتب سنوي أكثر من 6 ملايين دولار.

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المبلغ الذي يراه ميلان كبيرا في الوقت الحالي والنادي غير مستعد لدفع هذا الرقم لمهاجمه البرتغالي.

في ذات الإطار تجددت آمال تشيلسي في ضم رافييل لياو بسبب عدم توصله لاتفاق لتجديد تعاقده مع ميلان حتى الآن.

وكان تشيلسي يرغب في ضم لياو خلال نهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن ميلان رفض العرض المقدم من النادي الأزرق.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي سيحاول مجددا ضم لياو، وسيقدم عرضا جديدا لميلان بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد لياو مع ميلان بنهاية الموسم المقبل.

لياو البالغ من العمر 23 عاما انضم لصفوف ميلان في 2019، وحتى الآن لعب 122 مباراة سجل خلالها 30 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة.

رافييل لياو تشيلسي ميلان الدوري الإنجليزي
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