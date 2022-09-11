تقرير: ليفربول مهتم بنجم آيندهوفن

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 11:07

كتب : FilGoal

هدف إبراهيم سنجاري مع كوت ديفوار أمام الجزائر

دخل إبراهيم سانجاري لاعب وسط آيندهوفن الهولندي ومنتخب كوت ديفوار دائرة اهتمامات ليفربول الإنجليزي.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن ليفربول مهتم بضم لاعب الوسط الإيفواري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذلك من أجل دعم صفوفه بعدما ظهر الفريق الأحمر بمستوى ضعيف في انطلاقة الموسم الجاري.

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ليس ليفربول فقط المهتم بضم اللاعب، لكن الموقع ذكر أيضا أن ميلان يسعى للتعاقد معه وكذلك وست هام يونايتد.

ويقدم سانجاري البالغ من العمر 24 عاما مستوى مميز مع فريقه في هولندا، وشارك حتى الآن في 10 مباريات بمختلف البطولات سجل خلالها 3 أهداف.

كما شارك مع منتخب كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في الكاميرون.

وفي تصريحات سابقة للاعب الإيفواري قال: "اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ليس حلمي فقط، بل هو حلم كل لاعب كرة قدم، فهذا هو الدوري الأكبر والأهم في العالم".

ولا يزال ليفربول يسعى لضم لاعب وسط في ظل إصابة نابي كيتا، وغياب تياجو ألكانتارا بشكل متكرر للإصابة.

ليفربول إبراهيم سانجاري أيندهوفن
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