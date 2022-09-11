موعد مباريات الأحد 11 سبتمبر 2022.. ريال مدريد ويوفنتوس وسوبر اليد

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 10:14

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - سيلتك - ريال مدريد

يشهد اليوم الأحد 11 من شهر سبتمبر 2022 عددا من المنافسات المختلفة.

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الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد فريق ريال مايوركا في الثانية ظهرا ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

بينما يحل أتليتك بلباو ضيفا على إلتشي في الرابعة والربع عصرا، ويستضيف خيتافي فريق ريال سوسيداد في السادسة والنصف مساء.

وأخيرا يستضيف ريال بيتيس فريق فياريال في التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يستضيف يوفنتوس فريق ساليرنيتانا في التاسعة إلا ربع مساء ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

ويذاع اللقاء عبر قناة أبو ظبي بريميوم 1.

الدوري الفرنسي

يحل فريق نانت الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد ضيفا على لوريان في الثالثة عصرا.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

كرة يد

يلعب الأهلي أمام سبورتنج في التاسعة مساء على صالة حسن مصطفى في كأس السوبر المصري.

ويذاع اللقاء عبر الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد.

وتختتم منافسات كأس السوبر المصري غدا الإثنين بمواجهة بين الأهلي والزمالك.

الدوري الإسباني الدوري الإيطالي المحترفون مصطفى محمد كرة يد يد الأهلي
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