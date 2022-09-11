خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه مع حسين السيد

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 09:57

كتب : حامد وجدي

حسين السيد لاعب بيراميدز

أتم النادي المصري اتفاقه مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز تميهدا لانتقاله إلى صفوف النادي البورسعيدي بداية من الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن المصري أتم الاتفاق مع بيراميدز بشأن انتقال حسين السيد لصفوف الفريق البورسعيدي.

ومن المنتظر أن يعلن المصري عن الصفقة بعد إكمال باقي الإجراءات مع بيراميدز.

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ليكون بذلك حسين السيد الصفقة الثالثة للمصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد المصري مع الثنائي الجزائري عماد الدين بو بكر وعبد الرحيم دغموم.

حسين السيد البالغ من العمر 30 عاما انضم لصفوف بيراميدز بداية الموسم الجاري قادما من الإسماعيلي.

وبدأ حسين السيد مسيرته في قطاع الناشئين في الأهلي، ثم انضم إلى مصر للمقاصة وعاد للنادي الأحمر مرة أخرى.

وتنقل بين عدة أندية وهي الاتفاق السعودي والصفاقسي التونسي وطلائع الجيش ثم الإسماعيلي وبيراميدز.

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