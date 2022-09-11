مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: الشيبي أتم اتفاقه مع بيراميدز.. وهذا موعد وصوله إلى مصر

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 09:56

كتب : حامد وجدي

محمد الشيبي

أتم الظهير الأيمن المغربي محمد الشيبي لاعب فريق الجيش الملكي اتفاقه مع نادي بيراميدز للانضمام له بداية من الموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "محمد الشيبي أتم اتفاقه مع بيراميدز وسينضم للنادي المصري".

وأضاف "تعاقد الشيبي مع بيراميدز سيكون لمدة 3 مواسم".

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وأكمل "الصفقة تكلفت 450 ألف دولار سيحصل عليها نادي الجيش الملكي مقابل انتقال لاعبه إلى بيراميدز".

وأتم تصريحاته "محمد الشيبي سيتوجه إلى السفارة المصرية في المغرب غدا الإثنين للحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر، على أن يسافر إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل للانضمام إلى ناديه الجديد".

يأتي ذلك بعدما ودع نادي الجيش الملكي المغربي لاعبه محمد الشيبي مع نهاية مسيرته مع الفريق.

وقال الجيش الملكي المغربي عبر الصفحة الرسمية في فيسبوك: "شكرا محمد الشيبي علی كل ما قدمته.. نتمنی لك التوفيق في تجربتك الجديدة".

اعرف المزيد من التفاصيل عن محمد الشيبي

ويبلغ محمد الشيبي من العمر 29 عاما ويجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والجناح الأيمن.

ولعب الشيبي مع الجيش الملكي الموسم الماضي 29 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

كما شارك من قبل مع منتخب المغرب في 5 مباريات دولية، وكان ضمن قائمة المغرب في كأس العرب في قطر.

بيراميدز محمد الشيبي الجيش الملكي
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