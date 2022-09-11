هل ينتقل إلى بيراميدز؟ الجيش الملكي يودع محمد الشيبي

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 00:22

كتب : FilGoal

محمد الشيبي - المغرب

ودع نادي الجيش الملكي المغربي لاعبه محمد الشيبي مع نهاية مسيرته مع الفريق.

وكشف موقع le360 سبور المغربي في وقت سابق وفقا لمصادره عن توصل بيراميدز لاتفاق رسمي مع الجيش الملكي لضم اللاعب.

وقال الجيش الملكي المغربي عبر الصفحة الرسمية في فيسبوك: "شكرا محمد الشيبي علی كل ما قدمته.. نتمنی لك التوفيق في تجربتك الجديدة".

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وأشار التقرير إلى أن اتفاق بيراميدز مع النادي المغربي ليتم الانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح التقرير المغربي أن الطرفان توصلا لاتفاق نهائي على جميع بنود العقد ومن المقرر أن يوقع الشيبي بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وتعتبر تلك الخطوة هي أول تجربة احترافية لـ محمد الشيبي -29 عاما- إذ خاض أكثر من تجربة ولكن جميعهم في الدوري المغربي.

وسبق للشيبي اللعب لأندية الرجاء وقنيطري واتحاد طنجة والمغرب التطواني والكوكب المراكشي.

ولعب الشيبي ظهير أيمن الجيش الملكي في 183 مباراة بالدوري المغربي طوال مسيرته ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 26 آخرين.

وشارك الشيبي في 24 مباراة بالدوري المغربي الموسم الماضي وسجل هدفا وصنع 4 آخرين.

ولعب الشيبي خمس مباريات دولية بقميص منتخب المغرب.

ومن المقرر أن يجاور الشيبي مواطنه وليد الكرتي في بيراميدز والذي انتقل إلى صفوف النادي المصري قادما من الوداد الموسم الماضي.

وحقق بيراميدز المركز الثاني في مسابقة الدوري المصري للمرة الأولى في تاريخه.

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