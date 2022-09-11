قبل الرحيل إلى الأهلي.. لاعبو بوليفار وجمهور الفريق يودعان سافيو

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 09:57

كتب : FilGoal

برونو سافيو

ودع لاعبو فريق بوليفار البوليفي اللاعب البرازيلي برونو سافيو قبل انتقاله إلى الأهلي.

وحضر اللاعب البرازيلي سافيو مباراة فريقه السابق أمام يونيفيرستاريو دي فينتو والتي انتهت بفوز بوليفار بهدفين دون رد.

ولم يشارك سافيو في المباراة التي شهدت احتفال اللاعب باتو رودريجيز بالهدف الثاني لفريق بوليفار، برفع القميص رقم 11 الخاص بلاعب الأهلي الجديد.

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وعقب المباراة حرص الفريق على الاحتفال باللاعب البرازيلي وتكريمه قبل رحيله إلى الأهلي.

وحرص أيضا سافيو على تلبيه طلبات الجمهور بالتوقيع لهم قبل مغادرة النادي البوليفي.

وأعلن نادي بوليفار البوليفي انتقال لاعبه البرازيلي برونو سافيو إلى صفوف الأهلي بشكل رسمي.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذه فرصة رائعة في مسيرة برونو المهنية، نتمنى له كل النجاح في أحد أكبر الأندية في إفريقيا".

وكشف رئيس النادي عن قيمة انتقال سافيو إلى الأهلي وهي 1.5 مليون دولار.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي عن الصفقة بشكل رسمي قريبا.

من هو برونو سافيو لاعب الأهلي الجديد؟

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الأهلي برونو سافيو
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