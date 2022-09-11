تنس - أنس جابر تخسر نهائي بطولة أمريكا المفتوحة لحساب إيجا شفيونتيك
الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 00:19
كتب : FilGoal
خسرت أنس جابر لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في المباراة النهائية لحساب البولندية إيجا شفيونتيك.
وتوجت شفيونتيك باللقب بعد الفوز في المباراة النهائية على حاسب أنس بمجموعتين دون مقابل.
المصنفة الأولى عالميا توجت بلقب الجراند سلام الثالث في تاريخها بعمر 21 عاما.
وحققت إيجا الفوز في المجموعة الأولى بنتيجة 6-2 قبل أن تفوز في المجموعة الثانية بنتيجة 7-6.
وتمكنت إيجا من الفوز بآخر 20 مجموعة لعبتهم في المباريات النهائية.
وأصبحت أنس جابر هي أول لاعبة تفوز بخمسة أشواط في مجموعة واحدة ضد إيفاغ شفيونتيك خلال النهائيات العشرة الأخيرة التي تخوضهم اللاعبة البولندية.
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