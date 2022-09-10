كرة طائرة - شروق فؤاد تكشف موقفها من الأهلي وسر تغيبها عن التدريبات

كشفت شروق فؤاد لاعبة فريق الطائرة بنادي الأهلي سبب تغيبها عن التدريبات منذ بداية فترة الإعداد.

وشددت شروق على أنها لن ترحل عن الفريق بأي حال من الأحوال وأن تغيبها كان فقط بسبب تعارض مواعيد التدريبات مع مواعيد عملها.

وكتبت شروق عبر حسابها على إنستاجرام: "نظرًا لكثرة الأقاويل والشائعات الفترة السابقة فى موضوع عودتى إلى التدريبات، أحب أن أوضح أن الموضوع ليس له اى علاقة بأى شكل من الأشكال برغبتى بالانتقال لأى ناد آخر وأن التأخير فقط كان بسبب عدم توافق مواعيد عملى مع مواعيد التدريب وطول الوقت السابق كانت هناك محاولات لإيجاد حل لهذه الازمة بالتعاون مع مدير النشاط الرياضى و عند حل المشكلة بحمد الله عدت للتدريبات بشكل طبيعى، شروق فؤاد ابنة نادي الأهلي وستظل تلعب وستعتزل باسم النادي".

وتابعت "في النهاية أحب أن أشكر كل الناس التي دعمتني وكانت متفهمة موقفي بكل وضوح، وأيضا أشكر من لم يكن لديهم سوى الألفاظ المؤذية".