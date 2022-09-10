سعد سمير: كان من المفترض أن نفوز على بول جينجا.. وفيوتشر سيتأهل من القاهرة

السبت، 10 سبتمبر 2022 - 23:54

كتب : FilGoal

سعد سمير وأحمد رفعت يحتفلان بهدف فيوتشر في إيسترن كومباني

يرى سعد سمير قائد ومدافع فريق فيوتشر أن التعادل مع بول جينجا الأوغندي نتيجة جيدة، خصوصا أن المباراة كانت خارج مصر.

سعد سمير

النادي : فيوتشر

فيوتشر

وتعادل فيوتشر مع بول جينجا الأوغندي سلبيا في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال سعد سمير عبر قناة أون تايم سبورتس: "النتيجة جيدة وكان من المفترض أن نحقق الفوز بعدما أهدرنا العديد من الفرص".

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وأضاف "من الصعب أن تحصل على هذا الكم من الفرص خارج ملعبه في إفريقيا ولا تفوز".

وأكمل "نفتقد الخبرات ومعظم هذه المجموعة من اللاعبين لم تشارك من قبل في بطولات إفريقيا".

وأردف "قادرون على الفوز وحسم التأهل في القاهرة، وبعد ذلك سنركز أكثر في المباريات خارج ملعبنا من أجل استغلال الفرص".

وأتم تصريحاته "إدارة النادي وفرت لنا كل الإمكانيات طوال الرحلة من أجل راحة اللاعبين ونشكرهم على ذلك".

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