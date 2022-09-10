أتليتكو مدريد يضرب سيلتا فيجو برباعية في ليلة غياب نادر لأوبلاك

حقق أتليتكو مدريد انتصارا كبيرا على ضيفه سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وغاب الحارس السولفيني أوبلاك عن صفوف أتليتكو مدريد للمرة الأولى في الدوري منذ مواجهة ريال سوسيداد في 2019.

لتنتهي سلسلة من 10615 دقيقة متتالية لعبها في الدوري الإسباني، بواقع 117 مباراة كاملة دون أي خروج أو غياب.

آخر غياب لأوبلاك حدث أمام ريال سوسيداد أيضا في 2019، وخرج مصابا من تلك المباراة.

تقدم أنخيل كوريا مبكرا لأتليتكو مدريد في الدقيقة التاسعة من صناعة رودريجو دي باول.

دي باول عاد ليوقع على الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني بعد تمريرة من كوكي.

وكالعادة، دخل جريزمان إلى أرض الملعب مع الدقيقة 63 في مكان ألفارو موراتا.

الدور جاء بعد ذلك على يانيك كاراسكو ليوقع على الهدف الثالث في الدقيقة 66.

وقلص جابريل فييجا الفارق في الدقيقة 71 من صناعة إياجو أسباس.

وسجل أوناي نونيز الهدف الرابع لصالح أتليتكو بالخطأ في مرمى فريقه مع الدقيقة 82.

الفوز رفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة العاشرة في المركز الرابع.

وتوقف رصيد سيلتا فيجو عند سبع نقاط في المركز الـ11.