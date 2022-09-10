للمرة الأولى في تاريخه.. نهضة بركان يتوج بـ كأس السوبر الإفريقي على حساب الوداد

توج نهضة بركان بكأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه على حساب الوداد.

وفاز الوداد على نهضة بركان بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي عبد الله في المغرب.

التتويج كان هو الأول في تاريخ نهضة بركان بكأس السوبر الإفريقي ليعادل عدد ألقاب الوداد المتوج باللقب في مرة واحدة.

نهضة بركان شارك في المباراة بصفته المتوج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، بينما شارك الوداد بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا.

الفريق البرتقالي سبق له المشاركة مرة وحيدة من قبل في كأس السوبر الإفريقي وخسر اللقب لحساب الأهلي.

الوداد سيطر على مجريات المباراة مع بدايتها وكان صاحب الفرصة الأولى في الدقيقة الـ 19 ولكنها جاءت فوق المرمى.

ورد نهضة بركان برأسية عن طريق شرقي البحري في الدقيقة الـ 22 ولكنها مرت بجوار القائم.

وبعد 10 دقائق وبرأسية أخرى تقدم البحري لنهضة بركان بالهدف الأول.

وكاد الوداد أن يتعادل عن طريق يحيى جبران بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس حمزة الحمياني تألق في التصدي.

وفي الشوط الثاني سدد جبران مرة جديدة تسديدة صاروخية في الدقيقة الـ 67 ولكن الحمياني تألق من جديد.

وبعد دقيقة واحدة احتسب الحكم مصطفى غربال ركلة جزاء لنهضة بركان بعد تعرض شيدرالك لوكومبي للعركلة.

وسجل سفيان المودن ركلة الجزاء بنجاح في منتصف المرمى.

وفي الدقيقة الـ 72 احتسب الحكم ركلة جزاء للوداد بعد عركلة البديل محمد أوناجم ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو قرر إلغائها.

واحتسب الغربال ركلة جزاء جديدة في الدقيقة الـ 87 لنهضة بركان ولكنه عاد لتقنية الفيديو مرة أخرى وقرر استمرار اللعب.

ولم يثتمكن لاعبو الوداد من إيجاد أي مساحات لصناعة فرص لتقليص الفارق لتنتهي المباراة ويتوج نهضة بركان بكأس السوبر الإفريقي الأول في تاريخه.