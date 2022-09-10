تشافي: حياة الإنسان فوق كرة القدم

تمنى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة الشفاء للشخص المصاب من جمهور فريق قادش خلال مباراة الفريقين.

وفاز برشلونة على قادش برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وتوقفت المباراة لمدة 20 دقيقة قبل أن يغادر الفريقين أرض الملعب إلى غرف الملابس، وذلك بسبب إصابة أحد الجماهير في المدرجات.

وبعد الاطمئنان على الشخص المصاب عاد الفريقين إلى أرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء واستكمال المباراة. (طالع التفاصيل)

وقال تشافي عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "نتمنى الشفاء العاجل لعشاق قادش، وحياة الإنسان فوق كرة القدم".

وعن المباراة قال: "في الشوط الأول لم نصنع القدر الذي توقعناه من الفرص وكنا نحتاج إلى فهم اللمسة الأخيرة جيدا".

وأضاف "لكن بشكل عام نحن سعداء لتحقيق الفوز على الرغم من عدم تقديم أداء مميز خلال المباراة".

وأتم تصريحاته "في هذا الموسم لدينا قائمة من اللاعبين المميزين وبغض النظر عن الذي يشارك لا يمكنك معرفة الفرق".