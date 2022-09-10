بعد 20 دقيقة توقف.. خروج لاعبي قادش وبرشلونة من الملعب بسبب إصابة أحد الجماهير

خرج لاعبو قادش وبرشلونة من أرض ملعب المباراة التي كانت تجمع الفريقين في الدوري الإسباني بسبب إصابة أحد الجماهير في المدرجات.

ويلعب برشلونة ضد قادش في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام بملعب رامون كارنزا.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم برشلونة 2-صفر، لتتوقف المباراة في الدقيقة 82 بسبب إبلاغ الحكم بإصابة أحد المشجعين في المدرجات.

وأسرع جيريمياس ليدزما حارس مرمى قادش ليأتي بجهاز الصدمات الكهربائية وأعطاها إلى الجهاز الطبي المتواجد في المدرجات في محاولة منه للحاق بالشخص المصاب.

وبعد أن وصلت المباراة إلى الدقيقة 102، قرر الحكم إيقاف التوقيت ثم غادر لاعبو الفريقين أرض الملعب إلى غرفة الملابس.

وذكرت قناة بي إن سبورتس، أن حكم المباراة قرر إعادة لاعبي قادش وبرشلونة إلى غرف الملابس من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن اللقاء.