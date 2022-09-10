في الجول يكشف كواليس عودة محمد صبحي لـ الزمالك

السبت، 10 سبتمبر 2022 - 21:43

كتب : إبراهيم رمضان

محمد صبحي - حارس مرمى فاركو

عاد حارس المرمى محمد صبحي إلى الزمالك من جديد بعدما قضى الموسم الماضي معارا ضمن صفوف فاركو، فما هي كواليس عودته للقلعة البيضاء؟

محمد صبحي

النادي : الزمالك

الزمالك

وأعلن الزمالك عودة محمد صبحي إلى الفريق الأبيض من جديد بعد نهاية إعارته مع فاركو. (طالع التفاصيل)

وكان فاركو يمتلك أحقية الشراء لمحمد صبحي بعد الحصول عليه معارا من الزمالك.

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وعلم FilGoal.com أن فاركو إذا كان يريد تفعيل أحقية الشراء، كان يجب أن يوقع محمد صبحي على العقد الجديد.

وعقد الزمالك جلسة مع محمد صبحي وأخبره أنه سيتم تقديره بالشكل الذي يليق بمستواه وقدراته.

وبعد الجلسة مع مسؤولي الزمالك قرر محمد صبحي العودة من جديد إلى النادي الأبيض.

محمد صبحي البالغ من العمر 23 عاما، انضم للزمالك في عام 2019 قادما من بتروجت.

قبل أن يخرج إلى صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعاره، ثم خرج للإعارة مرة أخرى مع فاركو.

وفي الموسم الماضي لعب مع فاركو 29 مباراة في الدوري تلقى خلالها 19 هدفا، وخرج بشباك نظيفة 16 مرة.

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