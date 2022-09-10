الزمالك يعلن عودة محمد صبحي

أعلن نادي الزمالك عودة حارس المرمى محمد صبحي إلى الفريق الأبيض من جديد بعد نهاية إعارته مع فاركو.

وخرج محمد صبحي للإعارة من الزمالك إلى فاركو بداية الموسم الماضي مع أحقية الشراء.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك كشف في وقت سابق عن إرسال نادي فاركو "شيك" بمبلغ أحقية الشراء للنادي الأبيض.

قبل أن يعلن الزمالك عودة محمد صبحي بشكل رسمي إلى صفوف النادي الأبيض.

محمد صبحي البالغ من العمر 23 عاما، انضم للزمالك في عام 2019 قادما من بتروجت.

قبل أن يخرج إلى صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعاره، ثم خرج للإعارة مرة أخرى مع فاركو.

وفي الموسم الماضي لعب مع فاركو 29 مباراة في الدوري تلقى خلالها 19 هدفا، وخرج بشباك نظيفة 16 مرة.