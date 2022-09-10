بعد توقف طويل لإصابة أحد الجماهير.. برشلونة ينهي عقدة قادش ويهزمه برباعية

أنهى برشلونة الصيام التهديفي له أمام فريق قادش في الدوري الإسباني، وفاز عليه برباعية دون رد ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.

ونجح برشلونة في هز شباك قادش بعد مباراتين ونصف لم يستطع خلالها من التسجيل في الفريق ذو اللون الأصفر.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 13 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت.

واستمر قادش في المركز الأخير دون نقاط، ولم يسجل أي أهداف في الدوري منذ بداية الموسم وحتى الآن.

وحقق برشلونة الفوز الأول على قادش منذ 16 عاما. بالتحديد منذ عام 2006.

ولم يحقق برشلونة الفوز على قادش في آخر 4 مباريات جمعت الفريقين.

رباعية برشلونة سجلها فرينكي دي يونج وروبرت ليفاندوفسكي وأنسو فاتي وعثمان ديمبيلي.

ووصل ليفاندوفسكي إلى هدفه رقم 6 في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني.

إصابة في الجمهور وتوقف المباراة

وتوقفت المباراة لمدة 20 دقيقة قبل أن يغادر الفريقين أرض الملعب إلى غرف الملابس، وذلك بسبب إصابة أحد الجماهير في المدرجات.

وبعد الاطمئنان على الشخص المصاب عاد الفريقين إلى أرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء واستكمال المباراة. (طالع التفاصيل)

وصف المباراة

بدأ قادش المباراة بتهديد لمرمى برشلونة مستغلا ارتباك دفاع البرسا لكن فريق المدرب تشافي هيرنانديز تدارك الموقف سريعا وأبعد الكرة.

سيطر بعدها برشلونة على اللعب واستمر في تهديد مرمى قادش ولكن دون أن ينجح في التسجيل.

وانطلق رافينيا من الناحية اليمنى وسدد كرة قوية لكنها اصطدمت في القائم وضاعت فرصة التقدم على برشلونة.

واستمرت المحاولات من برشلونة وأهدر فيران توريس أكثر من فرصة للتسجيل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

وانطلق جافي من ناحية اليمين وأرسل عرضية قوية أبعدها الحارس، ليقابلها فرينكي دي يونج بتسديدة ويسكن الكرة الشباك مسجلا هدف برشلونة الأول في الدقيقة 56.

وعقب الهدف شارك روبرت ليفاندوفسكي بدلا من جافي، وشارك أيضا عثمان ديمبيلي بدلا من فيران توريس. وبيردي بدلا من ممفيس ديباي.

ولم ينتظر ليفاندوفسكي كثيرا ليسجل هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 64، بعد متابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء من فرصة دي يونج.

واستمرت سيطرة برشلونة على اللعب وشارك أنسو فاتي بدلا من رافينيا في الدقيقة 72.

وسجل ماركوس ألونسو أول ظهور له بقميص برشلونة بعدما شارك في الدقيقة 88 بدلا من أليخاندرو بالدي.

وانضم ألونسو لصفوف برشلونة قبل عدة أيام قادما من تشيلسي الإنجليزي.

وتوقفت المباراة لعدة دقائق بسبب إصابة أحد الجماهير في المدرجات، وبعد الاطمئنان عليه تم استئناف اللعب بعد توقف لأكثر من نصف ساعة.

وعقب العودة نجح برشلونة في إضافة الهدف الثالث عن طريق أنسو فاتي بعد تمريرة من ليفاندوفسكي وضعته أمام الشباك الخالية في الدقيقة 85.

ومن جديد نجح برشلونة في تسجيل الهدف الرابع بتسديدة من عثمان ديمبيلي اصطدمت في الدفاع وغيرت مسارها نحو الشباك في الدقيقة 92.

لتنتهي المباراة بفوز برشلونة برباعية دون رد.