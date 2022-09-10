انتهت السوبر الإفريقي - الوداد (0)-(2) نهضة بركان.. البرتقالي يتوج

السبت، 10 سبتمبر 2022 - 20:48

كتب : FilGoal

احتفال بحري الشرقي لاعب نهضة بركان بهدفه في مرمى الوداد - كأس السوبر الإفريقي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة السوبر الإفريقي بين الوداد المغربي ضد نهضة بركان المغربي.

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نهاية المباراة

ق88. الغربال يعود لتقنية الفيديو ويلغي ركلة الجزاء.

ق87. ركلة جزاء جديدة لنهضة بركان بعد عركلة لإبراهيم البحراوي

ق75. مصطفى غربال يلغي ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق72.ركلة جزااء للوداد في الدقيقة الـ 73 تحصل عليها محمد أوناجم.

ق70. جووووووول ثاني لنهضة بركان عن طريق سفيان المودن من ركلة جزاء

ق68. ركلة جزااء لنهضة بركان بعد عركلة من أمين أبو الفتوح لشيدرالك لوكومبي

ق67. تسديدة صاروخية من يحيى جبران ولكن الحارس يتصدى ببراعة.

ق56. دخول محمد أوناجم وبن عيادة كبدلاء في الدقيقة الـ 57

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36. حمزة الحمياني يتعملق في التصدي لتسديدة من يحى جبران من داخل منطقة الجزاء.

ق32. جووووول أول لنهضة بركان برأسية عن طريق شرقي البحري

ق22. رأسية من شرقي البحري ولكن أحمد رضا تجناوتي يتألق.

ق6. تسديدة خطيرة من جلال داودي تمر فوق المرمى.

انطلاق المباراة

الوداد نهضة بركان السوبر الإفريقي
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