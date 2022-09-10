رئيس بوليفار يكشف كواليس انتقال برونو سافيو إلى الأهلي.. وقيمة الصفقة

كشف مارسيلو كلاوري رئيس نادي بوليفار البوليفي تفاصيل انتقال البرازيلي برونو سافيو إلى الأهلي.

أعلن نادي بوليفار البوليفي انتقال لاعبه البرازيلي برونو سافيو إلى صفوف الأهلي بشكل رسمي.

وقال مارسيلو عبر حسابه الشخصي في تويتر: "مسؤوليتي تجاه النادي تحتم التزام الشفافية التامة".

وأضاف "وصلنا عرض بقيمة مليون ونصف دولار من الأهلي المصري لضم برونو سافيو".

وواصل "حاولت إقناع اللاعب بالبقاء ولكنه كان يرغب في الرحيل عن بوليفيا منذ عدة أشهر".

وتابع "العرض لا مثيل له ومهم من الناحية الرياضية للاعب بسبب إمكانية اللعب في كأس العالم للأندية".

واستكمل "من جانبنا، نريد فقط اللاعبين الذين يريدون أن يكونوا جزء من النادي وملتزمين بنسبة 100%".

واستطرد "سعيد لاهتمام أندية عالمية بضم لاعبين من نادينا وآمل أن يكون هناك المزيد لأن بيع اللاعبين مهم للغاية لاستمرارنا في المستقبل".

وأتم "هذه العملية تقوي النادي ماليا لتكوين فريق تنافسي لعام 2023. أتمنى لبرونو الكثير من التوفيق وأنا متأكد من أنه سيكون سفيرا جيدا لنادينا".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن وجود مفاوضات من الأهلي مع اللاعب البرازيلي.(طالع التفاصيل)

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذه فرصة رائعة في مسيرة برونو المهنية، نتمنى له كل النجاح في أحد أكبر الأندية في إفريقيا".

من هو برونو سافيو؟

مهاجم برازيلي ويستطيع اللعب كجناح أيمن ويبلغ من العمر 28 عاما.

بدأ سافيو مسيرته مع أمريكا البرازيلي وأعير إلى كويابا إسبورتي ثم انتقل إلى براجانتينو ومنه عاد إلى أمريكا فريقه الأول.

وأعير سافيو مجددا إلى كويابا ثم انتقل إلى لوليتانو البرتغالي ومنه أعير إلى إن كي استرا الكرواتي.

وانتقل برونو سافيو إلى آفاي البرازيلي معارا، ثم أعير إلى جواراني البرازيلي.

وفي النهاية حط الرحال في صفوف بوليفار منذ يناير من العام الماضي.

ووفقا لموقع "ترانسفيرماركت" فإن برونو سافيو خاض 141 مباراة خلال مسيرته سجل خلالهم 33 هدفا وصنع 18.

فيما يعد بوليفار هو أبرز الأندية التي تألقمعها بعدما سجل معه 16 هدفا وصنع 4 في 31 مباراة شارك فيها.

وساهم برونو سافيو في تتويج بوليفار بلقب الدوري البوليفي في الموسم الماضي وتأهله إلى كوبا ليبرتادوريس.

وكان بوليفار خامس هدافي الدوري البوليفي الموسم الماضي بواقع سبعة أهداف.