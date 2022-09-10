مصدر من الأهلي لـ في الجول: برونو سافيو مرشح للانضمام للفريق

السبت، 10 سبتمبر 2022 - 12:56

كتب : أحمد الخولي

برونو سافيو - بوليفار

يبدو أن الأهلي قد يقترب من ضم مهاجم برازيلي وهو برونو سافيو.

وانتشرت تقارير من بوليفيا تشير إلى أن مهاجم بوليفار بطل الدوري في الموسم الماضي، برونو سافيو في طريقه للانضمام إلى الأهلي. (

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وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم السبت: "نعم برونو سافيو مرشح للانضمام لنا".

وأتم المصدر تصريحاته المقتضبة "هناك مفاوضات قائمة وسنرى ماذا سيحدث".

من هو برونو سافيو؟

مهاجم برازيلي ويستطيع اللعب كجناح أيمن ويبلغ من العمر 28 عاما.

بدأ سافيو مسيرته مع أمريكا البرازيلي وأعير إلى كويابا إسبورتي ثم انتقل إلى براجانتينو ومنه عاد إلى أمريكا فريقه الأول.

وأعير سافيو مجددا إلى كويابا ثم انتقل إلى لوليتانو البرتغالي ومنه أعير إلى إن كي استرا الكرواتي.

وانتقل برونو سافيو إلى آفاي البرازيلي معارا، ثم أعير إلى جواراني البرازيلي.

وفي النهاية حط الرحال في صفوف بوليفار منذ يناير من العام الماضي.

ووفقا لموقع "ترانسفيرماركت" فإن برونو سافيو خاض 141 مباراة خلال مسيرته سجل خلالهم 33 هدفا وصنع 18.

فيما يعد بوليفار هو أبرز الأندية التي تألقمعها بعدما سجل معه 16 هدفا وصنع 4 في 31 مباراة شارك فيها.

وساهم برونو سافيو في تتويج بوليفار بلقب الدوري البوليفي في الموسم الماضي وتأهله إلى كوبا ليبرتادوريس.

وكان بوليفار خامس هدافي الدوري البوليفي الموسم الماضي بواقع سبعة أهداف.

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