تشكيل إنتر - عودة هاندانوفيتش وباريلا لمواجهة تورينو

السبت، 10 سبتمبر 2022 - 17:31

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي إنتر بهدف دجيكو ضد ميلان

عاد سمير هاندانوفيتش لحراسة مرمى إنتر ميلان لمواجهة تورينو بعد قليل في الدوري الإيطالي.

الحارس السلوفيني كان قد غاب عن مواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا لعدم الجاهزية.

كما شهد التشكيل عودة نيكولو باريلا بعد جلوسة على دة البدلاء في المباراة السابقة.

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وجاء تشكيل إنتر ميلان كالآتي

الحارس: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: ستيفان دي فري - ميلان شكرينيار - فيديريكو ديماركو

الوسط: دينزيل دامفرايس - ماركو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - هاكان تشانهالوجلو - ماتيو دارميان

الهجوم: لاوتارو مارتينيز - إدين دجيكو

ويحتل إنتر ميلان المركز الثامن برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة عن تورينو صاحب المركز السادس.

إنتر ميلان تورينو الدوري الإيطالي
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