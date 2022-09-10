تمهيدا لتولي تدريب الأهلي.. مارسيل كولر يصل إلى القاهرة

السبت، 10 سبتمبر 2022 - 17:22

كتب : أحمد الخولي

وصول مارسيل كولر مدرب الأهلي

وصل مارسيل كولر إلى القاهرة منذ قليل تمهيدا لبدء مهمته في تدريب الأهلي.

وأعلن الأهلي أمس الجمعة، التعاقد مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر لتولي تدريب الفريق.

وصاحب كولر في وصوله إلى مطار القاهرة كل من خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، وأمير توفيق مدير التعاقدات في النادي.

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ومن المنتظر أن يعقد كولر جلسة غدا الأحد، مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لمناقشة كل شيء يخص التخطيط للموسم الجديد.

على أن يتم عقد مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين المقبل لتقديم المدرب.

ويمتد تعاقد المدرب السويسري مع الأهلي لعامين ويصطحب معه ثلاثة مساعدين مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.

تعرف على الجهاز المعاون لكولر في الأهلي

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