في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد"

سيتقاضى مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد، راتب أعلى مما كان يتقاضاه ريكاردو سواريش المدرب البرتغالي السابق، فيما سيكون راتبا أقل من راتب بيتسو موسيماني المدرب الأسبق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مارسيل كولر سيتقاضى 150 ألف يورو شهريا في الأهلي.

من جهة أخرى، علم FilGoal.com أسماء الثلاثي الأجنبي المعاون لـ كولر في الجهاز الفني.

وسيصطحب كولر مدرب مساعد سويسري، هو هارالد جامبيرلي، وتيزيان أندريس أندويا كمدرب أحمال، والتونسي ياسين الميكاري كمحلل أداء.

على الجانب الآخر، لم يعترض مارسيل كولر على استمرار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسامي قمصان المدرب العام المصري في الجهاز الفني، مع عودة ميشيل يانكون كمدرب لحراس المرمى.

هارالاد جامبيرلي.. المدرب المساعد

اعنزل هارالاد جامبيرلي كرة القدم كلاعب عام 2000 بعدما لعب لفرق سانت جالين، وجراسهوبرز، ونيوشاتيل السويسريين، ومثل منتخب سويسرا في أربع مباريات دولية.

هارالد جامبيرلي يبلغ من العمر 54 عاما، ويعمل كمدرب مساعد منذ عام 2000 رفقة فريق يانج بويز حتى 2003 ثم مرة أخرى من 2013 وحتى 2019.

وبين 2003 حتى 2013، عمل جامبيرلي كمدرب مساعد في فرق بادين عام 2003، وزيوريخ 2004 حتى 2007، ثم في هيرتا برلين من 2007 حتى 2010، قبل أن يعود إلى زيوريخ من 2010 حتى 2015.

جامبيرلي عاد إلى هيرتا برلين عام 2019 لأربعة أشهر فقط، قبل أن يتولى مهمة مساعدة ماتيو فانيتا في تدريب فريق يانج بويز من مارس 2022 وحتى يونيو من نفس العام كآخر محطة تدريبية له.

ياسين الميكاري.. محلل الأداء

ياسين الميكاري محلل الأداء التونسي سيكون ضمن الجهاز المعاون لـ مارسيل كولر.

والميكاري كان لاعبا تونسيا دوليا، اعتزل كرة القدم عام 2018 ليتجه إلى مجال التدريب.

لعب الميكاري في فرق جراسهوبرز السويسري من 2001 إلى 2003 ثم في لوزيرن لمدة موسم، قبل أن ينتقل إلى فينتيرثور لمدة موسم آخر، ويعود إلى جراسهوبرز عام 2007 حتى 2009.

وفي 2009 انضم الميكاري إلى سوشو في الدوري الفرنسي، ليستمر هناك 4 مواسم، قبل أن يعود إلى لوزيرن لمدة موسم حتى 2014.

ولعب الميكاري في تونس لأول مرة عام 2014 رفقة فريق الإفريقي حتى 2016، قبل أن يعتزل كرة القدم داخل فريق شافهاوزن السويسري.

وبدأ ياسين الميكاري مسيرته الدولية رفقة منتخب سويسرا تحت 21 عاما، قبل أن يتحول للعب مع بلده الأصلي تونس عام 2007، ويستمر رفقة نسور قرطاج دوليا حتى عام 2017.

وتواجد الميكاري في قائمة تونس لبطولتي أمم إفريقيا نسختي 2008، و2010، وشارك في 31 مباراة دولية.