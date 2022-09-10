في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد"

السبت، 10 سبتمبر 2022 - 00:51

كتب : أحمد الخولي

مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد

سيتقاضى مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد، راتب أعلى مما كان يتقاضاه ريكاردو سواريش المدرب البرتغالي السابق، فيما سيكون راتبا أقل من راتب بيتسو موسيماني المدرب الأسبق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مارسيل كولر سيتقاضى 150 ألف يورو شهريا في الأهلي.

من جهة أخرى، علم FilGoal.com أسماء الثلاثي الأجنبي المعاون لـ كولر في الجهاز الفني.

أخبار متعلقة
خبر في الجول – الأهلي يفضل تركيا على الإمارات لمعسكر الإعداد الأهلي يعلن موعد المؤتمر الصحفي لتقديم كولر واجتماع مع الخطيب خبر في الجول - ميشيل يانكون يعود لمنصب مدرب حراس الأهلي مدرب الأهلي الجديد - مارسيل كولر.. مكتشف بودولسكي والصدق فلسفته

وسيصطحب كولر مدرب مساعد سويسري، هو هارالد جامبيرلي، وتيزيان أندريس أندويا كمدرب أحمال، والتونسي ياسين الميكاري كمحلل أداء.

على الجانب الآخر، لم يعترض مارسيل كولر على استمرار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسامي قمصان المدرب العام المصري في الجهاز الفني، مع عودة ميشيل يانكون كمدرب لحراس المرمى.

هارالاد جامبيرلي.. المدرب المساعد

اعنزل هارالاد جامبيرلي كرة القدم كلاعب عام 2000 بعدما لعب لفرق سانت جالين، وجراسهوبرز، ونيوشاتيل السويسريين، ومثل منتخب سويسرا في أربع مباريات دولية.

هارالد جامبيرلي يبلغ من العمر 54 عاما، ويعمل كمدرب مساعد منذ عام 2000 رفقة فريق يانج بويز حتى 2003 ثم مرة أخرى من 2013 وحتى 2019.

وبين 2003 حتى 2013، عمل جامبيرلي كمدرب مساعد في فرق بادين عام 2003، وزيوريخ 2004 حتى 2007، ثم في هيرتا برلين من 2007 حتى 2010، قبل أن يعود إلى زيوريخ من 2010 حتى 2015.

جامبيرلي عاد إلى هيرتا برلين عام 2019 لأربعة أشهر فقط، قبل أن يتولى مهمة مساعدة ماتيو فانيتا في تدريب فريق يانج بويز من مارس 2022 وحتى يونيو من نفس العام كآخر محطة تدريبية له.

ياسين الميكاري.. محلل الأداء

ياسين الميكاري محلل الأداء التونسي سيكون ضمن الجهاز المعاون لـ مارسيل كولر.

والميكاري كان لاعبا تونسيا دوليا، اعتزل كرة القدم عام 2018 ليتجه إلى مجال التدريب.

لعب الميكاري في فرق جراسهوبرز السويسري من 2001 إلى 2003 ثم في لوزيرن لمدة موسم، قبل أن ينتقل إلى فينتيرثور لمدة موسم آخر، ويعود إلى جراسهوبرز عام 2007 حتى 2009.

وفي 2009 انضم الميكاري إلى سوشو في الدوري الفرنسي، ليستمر هناك 4 مواسم، قبل أن يعود إلى لوزيرن لمدة موسم حتى 2014.

ولعب الميكاري في تونس لأول مرة عام 2014 رفقة فريق الإفريقي حتى 2016، قبل أن يعتزل كرة القدم داخل فريق شافهاوزن السويسري.

وبدأ ياسين الميكاري مسيرته الدولية رفقة منتخب سويسرا تحت 21 عاما، قبل أن يتحول للعب مع بلده الأصلي تونس عام 2007، ويستمر رفقة نسور قرطاج دوليا حتى عام 2017.

وتواجد الميكاري في قائمة تونس لبطولتي أمم إفريقيا نسختي 2008، و2010، وشارك في 31 مباراة دولية.

الأهلي مارسيل كولر ياسين الميكاري
نرشح لكم
مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة المعيوف: الزمالك بدى مجهدا.. أتمنى أن نستمتع بمواجهتهم مجددا سيف الجزيري: ظهرنا بشكل منظم أمام الهلال.. وعلينا تصحيح الأخطاء شيكابالا: تدربنا 6 أيام فقط قبل لقاء الهلال.. والخسارة درس قبل بداية الموسم مؤتمر فيريرا: الإرهاق رجح كفة الهلال أمام الزمالك.. وعازمون على تقديم موسم رائع خبر في الجول – الأهلي يفضل تركيا على الإمارات لمعسكر الإعداد قائد الهلال: نستحق الفوز والبطولة جاءت في توقيت مهم شيكابالا: كنا نريد إسعاد الجمهور.. والتنظيم رائع
أخر الأخبار
مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة 17 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 19 دقيقة | الكرة المصرية
البدري يقود وفاق سطيف لفوز جديد بالدوري الجزائري 58 دقيقة | الوطن العربي
المعيوف: الزمالك بدى مجهدا.. أتمنى أن نستمتع بمواجهتهم مجددا ساعة | الكرة المصرية
سيف الجزيري: ظهرنا بشكل منظم أمام الهلال.. وعلينا تصحيح الأخطاء ساعة | الوطن العربي
شيكابالا: تدربنا 6 أيام فقط قبل لقاء الهلال.. والخسارة درس قبل بداية الموسم ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: الإرهاق رجح كفة الهلال أمام الزمالك.. وعازمون على تقديم موسم رائع ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – الأهلي يفضل تركيا على الإمارات لمعسكر الإعداد 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي 2 وكيل فايز سليماني لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مبدئي مع الأهلي 3 5 معلقين - موعد كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال.. القنوات الناقلة والجوائز المالية 4 في الجول يكشف جديد مفاوضات مدرب الأهلي