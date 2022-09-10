الكونفدرالية - فيوتشر يعود إلى مصر بتعادل سلبي من أوغندا أمام بول جينجا

السبت، 10 سبتمبر 2022 - 17:02

كتب : FilGoal

محمد فاروق - فيوتشر وبول جينجا

تعادل فيوتشر مع مضيفه بول جينجا الأوغندي مساء اليوم السبت سلبيا بدون أهداف في ذهاب الدور التمهيدي من الكونفدرالية.

ولم تذاع المباراة لرفض التليفزيون الأوغندي إذاعتها بدون سبب واضح.

وبالتالي يحتاج فيوتشر في لقاء الإياب الذي يقام يوم الأحد المقبل للفوز بأي نتيجة لضمان التأهل لدور الـ32 الأول.

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وخاض فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة: محمود عبد الرحيم "جنش"

في الدفاع: عمر كمال عبد الواحد- سعد سمير- محمود رزق- جوزيف نجويم

في الوسط: كريم وليد "نيدفيد"- محمد فاروق- غنام محمد

في الهجوم: محمد رضا "بوبو"- أحمد عاطف- أحمد رفعت

وشارك في الشوط الثاني مروان محسن في الدقيقة 60 بدلا من أحمد عاطف.

كما شارك محمود مرعي بدلا من محمد فاروق في الدقيقة 82.

يذكر أن الفائز سيواجه المنتصر من مواجهة بورجو البنيني وكالوون السيراليوني في دور الـ32 الأول.

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