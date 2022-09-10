مارسيال يفتح النار: مورينيو لم يحترمني وسولشاير خانني.. ولهذا أفتقد للاستمرارية

فتح أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد النار على مدربيه السابقين جوزيه مورينيو وأولي جونار سولشاير مؤكدا أن الأول لم يحترمه والثاني خانه.

أنتوني مارسيال النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وتحدث مارسيال لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية قائلا: "مشاكلي بدأت مع مورينيو بسبب رقم القميص، بعث لي برسالة يسألنني إن كنت أود ارتداء القميص رقم 11 والخاص بالأسطورة ريان جيجز".

وواصل "قلت له أحترم جيجز كثيرا لكنني أفضل الاستمرار برقم 9، وعدت من الإجازة ووجدته غير رقم قميصي، لم يحترمني مورينيو منذ البداية".

وأردف "مورينيو كان يتحدث عني في الإعلام وفعل الأمر ذاته مع كريم بنزيمة، يحب مورينيو تلك الألعاب ويعرف لم يفعلها، وهو يعرف كذلك أنني كنت أبلغ من العمر 20 عاما ولو تحدث بتلك الطريقة عني فسيُنظر لي على أنني شاب غير جدير بالاحترام".

وتابع "لذا لم أتحدث لم يكن هناك جدوى من الحديث".

وتابع "وجاء الموسم التالي وكنت أفضل لاعب في الفريق في النصف الأول من الموسم ثم قرر مورينيو ضم أليكسيس سانشيز من أرسنال وبعدما لم أكن ألعب وكلفني ذلك عدم المشاركة في كأس العالم 2018 خاصة وأن منتخب فرنسا توج باللقب، كان من المفترض أن أكون معهم".

وعن فترته تحت إمر سولشاير قال: "لا يعرف الجميع أنني كنت ألعب مصابا، لم أكن أستطيع الركض بشكل سريع لأربعة أشهر بعد العودة للعب بعد التوقف بسبب فيروس كورونا".

وواصل اللاعب الفرنسي "المدرب كان يقول إنه يحتاجني لذلك كنت ألعب ولكنه خانني فهو لم يكترث لإصابتي ولم يخبر الإعلام بذلك".

وأوضح "لقد عرضت نفسي للأذى وعندما أتممت علاجي لم أعد ألعب، لم أتقبل الأمر وشعرت بالظلم، لقد طلب مني التضحية بنفسي لمصلحة الفريق وبعد غيابي تم إبعادي عن الفريق، هذه خيانة وغدر وأكره ذلك".

وعن عدم شعوره بالامتعاض عقب إهداره للفرص قال: "يجب أن أظهر امتعاضي كي لا يقول الناس إنني لا أهتم، ببساطة أنا لاعب كرة قدم ولست ممثلا".

وواصل المهاجم الفرنسي "يظن الناس أنه يجب أن أكون كوميديا، أرى بعض اللاعبين يظهرون غضبهم كي يرى الجميع أنهم متعطشون للعب والفوز، لا تهمني تلك الأشياء الإعلامية، أنا لن أتغير لأرضي الآخرين".

وعن كونه ميؤوس منه رد "لست كذلك، أتفق مع من يقول إنني أفتقد للاستمرارية لأنني عندما ألعب باستمرار فتسير الأمور بشكل جيد، ولكن مستواي لا يكون هو نفسه عندما تقل مشاركاتي مع الفريق".

وأتم مارسيال "الأمر أشبه بالدوامة، يقل مستواي بسبب قلة مشاركاتي وحينها تقل مشاركاتي أكثر فأكثر، على العكس إدينسون كافاني فهو يقدم 3000% من مستواه حتى وإن لعب لدقائق بسيطة".