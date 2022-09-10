انتهت الكونفدرالية – بول جينجا (0) - (0) فيوتشر.. تعادل سلبي

السبت، 10 سبتمبر 2022 - 15:03

كتب : FilGoal

عمر كمال عبد الواحد - فيوتشر وبول جينجا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريرقي بول جينجا الأوغندي ضد فيوتشر في ذهاب الدور التمهيدي من الكونفدرالية.

ويشارك فيوتشر لأول مرة في تاريخه في البطولات القارية بعد موسم واحد فقط من صعوده للدوري الممتاز من الدرجة الثانية.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

في حراسة: محمود عبد الرحيم "جنش"

في الدفاع: عمر كمال عبد الواحد- سعد سمير- محمود رزق- جوزيف نجويم

في الوسط: كريم وليد "نيدفيد"- محمد فاروق- غنام محمد

في الهجوم: محمد رضا "بوبو"- أحمد عاطف- أحمد رفعت

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق82: محمود مرعي يشارك بدلا من محمد فاروق.

ق78: استمرار التعادل السلبي.

ق70: حتى الآن لم يستطع أي فريق هز الشباك.

ق60: مروان محسن يشارك بدلا من أحمد عاطف.

ق60: مازال التعادل السلبي مستمرا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق31: حارس بول جينجا يحرم فيوتشر من هدف محقق.

ق18: ركلة ركنية ثالثة لبول جينجا لكنها مرت دون خطورة على مرمى فيوتشر.

ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا.

انطلاق المباراة.

فيوتشر بول جينجا الكونفدرالية
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