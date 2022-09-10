مباشر الكونفدرالية – بول جينجا (0) - (0) فيوتشر.. الشوط الثاني

السبت، 10 سبتمبر 2022 - 15:03

كتب : FilGoal

عمر كمال عبد الواحد - فيوتشر وبول جينجا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريرقي بول جينجا الأوغندي ضد فيوتشر في ذهاب الدور التمهيدي من الكونفدرالية.

ويشارك فيوتشر لأول مرة في تاريخه في البطولات القارية بعد موسم واحد فقط من صعوده للدوري الممتاز من الدرجة الثانية.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

في حراسة: محمود عبد الرحيم "جنش"

في الدفاع: عمر كمال عبد الواحد- سعد سمير- محمود رزق- جوزيف نجويم

في الوسط: كريم وليد "نيدفيد"- محمد فاروق- غنام محمد

في الهجوم: محمد رضا "بوبو"- أحمد عاطف- أحمد رفعت

-------------------------------------------

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق31: حارس بول جينجا يحرم فيوتشر من هدف محقق.

ق18: ركلة ركنية ثالثة لبول جينجا لكنها مرت دون خطورة على مرمى فيوتشر.

ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا.

انطلاق المباراة.

فيوتشر بول جينجا الكونفدرالية
نرشح لكم
تشكيل الكونفدرالية – بوبو وعمر كمال أساسيان مع فيوتشر ضد جينجا الأوغندي أبطال إفريقيا للسيدات - قرعة صعبة.. وادي دجلة يواجه صنداونز في دور المجموعات في الجول يكشف أسباب تعثر صفقة انتقال بوبو إلى الأهلي في الجول يكشف حقيقة اقتراب سيمبا من التعاقد مع موسيماني قائمة غانا – ويليامز ولامبتي يقودان كتيبة نارية لمواجهة البرازيل في قضية جماهير مباراة الأهلي - الهلال يفوض الطاهر يونس للشهادة أمام "كاس" كما انفرد في الجول.. عمر كمال وبوبو في قائمة فيوتشر أمام بول جينجا بـ الكونفدرالية في الجول يكشف - كيفية تسجيل الصفقات الجديدة للأندية المصرية قبل غلق القيد الإفريقي
أخر الأخبار
الأهلي القطري يتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان 15 دقيقة | الوطن العربي
مارسيال يفتح النار: مورينيو لم يحترمني وسولشاير خانني.. ولهذا أفتقد للاستمرارية 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل بايرن ميونيخ – دي ليخت أساسي أمام شتوتجارت.. وساني وماني على مقاعد البدلاء ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الكونفدرالية – بول جينجا (0) - (0) فيوتشر.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج أمام فرانفكورت ساعة | الكرة الأوروبية
الدرجة الثانية - طارق سليمان يقترب من قيادة المصرية للاتصالات ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الكونفدرالية – بوبو وعمر كمال أساسيان مع فيوتشر ضد جينجا الأوغندي ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر أنشيلوتي: هازارد بديل بنزيمة.. وفينيسيوس يريد التحسن دوما 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي 3 وكيل فايز سليماني لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مبدئي مع الأهلي 4 5 معلقين - موعد كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال.. القنوات الناقلة والجوائز المالية