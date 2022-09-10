تقارير: مهاجم برازيلي من الدوري البوليفي يقترب من الأهلي

زعم تقرير بوليفي أن الأهلي اقترب من ضم البرازيلي برونو سافيو مهاجم نادي بوليفار خلال الساعات المقبلة.

ونشرت إذاعة "إف إم بوليفار" البوليفية اليوم السبت تقريرا مقتضبا أوضحت خلاله أن مهاجم نادي بوليفار سيرحل عن النادي خلال ساعات من أجل الانتقال إلى الأهلي.

وأوضح التقرير أنه الانتقال ينتظر فقط قرار رئيس النادي مارسيلو كلاور.

في الوقت ذاته ذكرت قناة "تيجو سبورتس بوليفيا" أن اللاعب الانتقال سيكلف الأهلي مليون دولار وأنه يمكن اعتبار الصفقة قيد الإتمام.

وقال أليكس كابو الصحفي الرياضي بقناة "تيجو سبورتس بوليفيا" في تغطيته للخبر: "سافيو لم يعد لاعبا في بوليفار، وسينتقل إلى ناد في الشرق الأوسط".

وواصل "نحتاج فقط إلى تعديل المعلومة التي انفردنا بها سابقا، إذ قلنا إنه ناد سيشارك في كأس العالم للأندية، ولكن الصحيح أنه لن يلعب هذا العام، وإنما سبق له المشاركة".

ويبدو أن سافيو مع الهدف الرائع الذي سجله أقنع أكثر النادي المهتم بضمه، وربما هو الآن يعيش ساعاته الأخيرة في بوليفار".

وأتم "المفاوضات متقدمة للغاية، بل تمت حتى عمليا، العرض جيد للغاية، يتجاوز المليون دولار، سافيو قريب للغاية من الرحيل، وتحديدا إلى مصر".

وينتهي تعاقد برونو سافيو مع بوليفار في نهاية العام الجاري.

من هو برونو سافيو؟

مهاجم برازيلي ويستطيع اللعب كجناح أيمن ويبلغ من العمر 28 عاما.

بدأ سافيو مسيرته مع أمريكا البرازيلي وأعير إلى كويابا إسبورتي ثم انتقل إلى براجانتينو ومنه عاد إلى أمريكا فريقه الأول.

وأعير سافيو مجددا إلى كويابا ثم انتقل إلى لوليتانو البرتغالي ومنه أعير إلى إن كي استرا الكرواتي.

وانتقل برونو سافيو إلى آفاي البرازيلي معارا، ثم أعير إلى جواراني البرازيلي.

وفي النهاية حط الرحال في صفوف بوليفار منذ يناير من العام الماضي.

ووفقا لموقع "ترانسفيرماركت" فإن برونو سافيو خاض 141 مباراة خلال مسيرته سجل خلالهم 33 هدفا وصنع 18.

فيما يعد بوليفار هو أبرز الأندية التي تألقمعها بعدما سجل معه 16 هدفا وصنع 4 في 31 مباراة شارك فيها.

وساهم برونو سافيو في تتويج بوليفار بلقب الدوري البوليفي في الموسم الماضي وتأهله إلى كوبا ليبرتادوريس.

وكان بوليفار خامس هدافي الدوري البوليفي الموسم الماضي بواقع سبعة أهداف.