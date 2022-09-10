المصري يعين ميمي عبد الرازق مديرا فنيا لقطاع الناشئين

السبت، 10 سبتمبر 2022 - 12:44

كتب : FilGoal

ميمي عبد الرازق - المصري

سيتولى ميمي عبد الرازق مهمة المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي المصري.

وقرر مجلس إدارة المصري برئاسة كامل أبو علي تعيين ميمي عبد الرازق مديرا فنيا لقطاع الناشئين بالنادي.

كما سيتولى مجدي الشناوي منصب المدير الفني لقطاع البراعم بالنادي المصري.

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وسيقوم ميمي عبد الرازق خلال الفترة القليلة المقبلة بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لفرق قطاع الناشئين والفرق المشاركة في بطولات الجمهورية.

فيما سيقوم مجدي الشناوي بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لفرق قطاع البراعم وعرضها على مجلس ادارة النادي لاعتمادها.

وكان مجلس إدارة المصري قد أعلن التعاقد مع إيهاب جلال لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وسبق لـ إيهاب جلال تولي قيادة المصري خلال الفترة من منتصف ديسمبر 2018 وحتى فبراير 2020.

وتولى إيهاب جلال قيادة عددا من الأندية مثل تليفونات بني سويف ومصر للمقاصة والزمالك وأهلي طرابلس الليبي والإسماعيلي وبيراميدز.

وكانت قيادة منتخب مصر آخر محطات إيهاب جلال الفنية.

وقاد جلال منتخب مصر في ثلاث مباريات فقط خلال الفترة من 25 أبريل الماضي وحتى 16 يونيو.

المصري ميمي عبد الرازق إيهاب جلال
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