سيف الجزيري: ظهرنا بشكل منظم أمام الهلال.. وعلينا تصحيح الأخطاء

شدد سيف الجزيري مهاجم الزمالك على ظهور فريقه بشكل منظم أمام الهلال.

وتوج الهلال بكأس سوبر لوسيل بالفوز على الزمالك بركلات الترجيح 4-1 بعد التعادل في الوقت الأصلي إيجابيا بهدف لمثله.

وقال الجزيري عبر "أون تايم سبورتس": "ظهرنا بشكل منظم أمام الهلال، وهذه المباريات الكبرى تُحسم بتفاصيل صغيرة، علينا تصحيح الأخطاء والقادم أفضل".

وأضاف "نعاني من الضغط والإرهاق ولكن كلاعبين محترفين لا بد أن نتحمل المسؤولية وأمامنا تحديات كبيرة في الفترة المقبلة".

والتقى الزمالك مع منافسه الهلال في قطر في إطار استعداداتها لاستضافة كأس العالم 2022 وجمعت المباراة بين بطلي الدوري المصري والسعودي.

افتتح أوديون إيجالو أهداف المباراة في الدقيقة 18.

وأدرك احمد سيد "زيزو" التعادل للزمالك في الدقيقة 32.

وفي ركلات الترجيح، أهدر زيزو تسديدته بعدما ارتطمت بالقائم الأيمن.

فيما تصدى عبد الله المعيوف حارس الهلال لركلة محمود حمدي "الونش".

ويستعد الزمالك لمواجهة إليكيت سبورت التشادي يوم 18 سبتمبر الجاري في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا 2022/2023.