كأس لوسيل - رقم قياسي تاريخي للحضور الجماهيري في قطر

شهدت مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال رقما تاريخيا في عدد الحضور الجماهيري في قطر.

وخسر الزمالك أمام الهلال اليوم الجمعة في قطر بركلات الترجيح 4-1 بعد التعادل في الوقت الأصلي إيجابيا بهدف لمثله.

وشهدت المباراة حضور 77 ألف و575 متفرج وهو أكثر عدد يحضر مباراة في تاريخ قطر.





































































ويتسع ملعب لوسيل الذي سوف يستضيف نهائي كأس العالم 2022، لأكثر من 80 ألف متفرج.

وكان الحضور السابق هو 63 ألف و439 متفرج في استاد البيت في مباراة قطر والإمارات في كأس العرب.

شاشة استاد لوسيل تعلن عدد الحضور خلال لقاء الزمالك والهلال 📸#كأس_سوبر_لوسيل pic.twitter.com/NBoHwxuZAP — FilGoal (@FilGoal) September 9, 2022

ويقع الاستاد الجديد في مدينة لوسيل على مسافة 15 كم شمال الدوحة عاصمة قطر.

ويستضيف ملعب لوسيل مباريات في مختلف مراحل البطولة، بداية من مباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وصولا إلى نهائي البطولة في 18 ديسمبر.