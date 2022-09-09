تعرف على العائد المادي للزمالك بعد الهزيمة في كأس سوبر لوسيل

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 22:20

كتب : FilGoal

شيكابالا مع الزمالك أمام الهلال

يحصد الزمالك مليون دولار جراء المشاركة في كأس سوبر لوسيل بعد الهزيمة أمام الهلال.

وخسر الزمالك أمام الهلال اليوم الجمعة في قطر بركلات الترجيح 4-1 بعد التعادل في الوقت الأصلي إيجابيا بهدف لمثله.

فيما يحصد الهلال الذي حصل على اللقب مليون و500 ألف دولار.

أخبار متعلقة
برأسية حجازي.. اتحاد جدة يعود لطريق الانتصارات في الدوري السعودي ركلات الترجيح تنصر الهلال على الزمالك ويتوج بكأس سوبر لوسيل بيانيتش يسجل.. الشارقة يفوز على بني ياس ويتصدر الدوري الإماراتي

افتتح أوديون إيجالو أهداف المباراة للهلال وأدرك أحمد سيد "زيزو" التعادل للزمالك.

لكن في ركلات الترجيح أهدر زيزو ومحمود حمدي "الونش" تسديدتيهما ليفوز الهلال بعدما سجل لاعبوه كل الركلات الأربعة بنجاح.

وأقيمت المباراة في ملعب لوسيل الذي سوف يستضيف نهائي كأس العالم 2022.

ويقع الاستاد الجديد في مدينة لوسيل على مسافة 15 كم شمال الدوحة عاصمة قطر.

ويستضيف ملعب لوسيل مباريات في مختلف مراحل البطولة، بداية من مباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وصولا إلى نهائي البطولة في 18 ديسمبر.

الزمالك الهلال كأس لوسيل
نرشح لكم
قائد الهلال: نستحق الفوز والبطولة جاءت في توقيت مهم شيكابالا: كنا نريد إسعاد الجمهور.. والتنظيم رائع كأس لوسيل - رقم قياسي تاريخي للحضور الجماهيري في قطر ركلات الترجيح تنصر الهلال على الزمالك ويتوج بكأس سوبر لوسيل الإسهام الـ14 على التوالي.. زيزو يهز شباك الهلال منع الهلال من الهدف الثاني.. عواد يتألق أمام صاروخية سلمان الفرج "لوب".. إيجالو يهز شباك الزمالك "تاريخ عريق وحاضر من ذهب".. شاهد دخلة جمهور الزمالك قبل لقاء الهلال
أخر الأخبار
قائد الهلال: نستحق الفوز والبطولة جاءت في توقيت مهم 15 دقيقة | الوطن العربي
شيكابالا: كنا نريد إسعاد الجمهور.. والتنظيم رائع 23 دقيقة | الكرة المصرية
كأس لوسيل - رقم قياسي تاريخي للحضور الجماهيري في قطر 28 دقيقة | الكرة المصرية
تعرف على العائد المادي للزمالك بعد الهزيمة في كأس سوبر لوسيل 31 دقيقة | الكرة المصرية
برأسية حجازي.. اتحاد جدة يعود لطريق الانتصارات في الدوري السعودي 33 دقيقة | المحترفون
ركلات الترجيح تنصر الهلال على الزمالك ويتوج بكأس سوبر لوسيل 41 دقيقة | الكرة المصرية
بيانيتش يسجل.. الشارقة يفوز على بني ياس ويتصدر الدوري الإماراتي 59 دقيقة | الوطن العربي
كوكا يسجل في ظهوره الأول.. ألانيا سبور يفوز على أنقرة جوتشو في الوقت القاتل ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي 2 وكيل فايز سليماني لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مبدئي مع الأهلي 3 5 معلقين - موعد كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال.. القنوات الناقلة والجوائز المالية 4 في الجول يكشف جديد مفاوضات مدرب الأهلي