تعرف على العائد المادي للزمالك بعد الهزيمة في كأس سوبر لوسيل

يحصد الزمالك مليون دولار جراء المشاركة في كأس سوبر لوسيل بعد الهزيمة أمام الهلال.

وخسر الزمالك أمام الهلال اليوم الجمعة في قطر بركلات الترجيح 4-1 بعد التعادل في الوقت الأصلي إيجابيا بهدف لمثله.

فيما يحصد الهلال الذي حصل على اللقب مليون و500 ألف دولار.

افتتح أوديون إيجالو أهداف المباراة للهلال وأدرك أحمد سيد "زيزو" التعادل للزمالك.

لكن في ركلات الترجيح أهدر زيزو ومحمود حمدي "الونش" تسديدتيهما ليفوز الهلال بعدما سجل لاعبوه كل الركلات الأربعة بنجاح.

وأقيمت المباراة في ملعب لوسيل الذي سوف يستضيف نهائي كأس العالم 2022.

ويقع الاستاد الجديد في مدينة لوسيل على مسافة 15 كم شمال الدوحة عاصمة قطر.

ويستضيف ملعب لوسيل مباريات في مختلف مراحل البطولة، بداية من مباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وصولا إلى نهائي البطولة في 18 ديسمبر.