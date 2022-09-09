بمشاركة بنشرقي.. الجزيرة يقلب الطاولة على خورفكان

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 20:46

كتب : FilGoal

الجزيرة

حقق الجزيرة 3 نقاط جديدة في الدوري الإماراتي.

وفاز الجزيرة على خورفكان بنتيجة 4-2 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإماراتي.

وشهدت المباراة مشاركة أشرف بنشرقي القادم من صفوف الزمالك للمباراة الثانية على التوالي.

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وتقدم سالم إبراهيم في النتيجة وسجل الهدف الأول لصالح خورفكان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وعدل فلوريان تاناسي النتيجة مع بداية الشوط الثاني وسجل هدف التعادل للجزيرة في الدقيقة 47.

وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني لصالح الجزيرة في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

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وأعاد أيلتون مورتي النتيجة للتعادل وسجل الهدف الثاني نادي خورفكان وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وانفجر الدولي الإماراتي علي مبخوت وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 71 والهدف الرابع في الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة رفع الجزيرة رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بجدول تريتب الدوري خلف الشارقة المتصدر بفارق الأهداف.

فيما توقف رصيد خورفكان عند النقطة الـ13 بدون نقاط.

بنشرقي الجزيرة الدوري الإماراتي
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