أكثرهم جروس وبينهم فايلر.. ماذا فعل كولر أمام المدربين الأجانب السابقين بالدوري المصري

جمعت مواجهات عديدة بين مارسيل كولر المدير الفني الجديد للأهلي بالكثير من المدربين الأجانب السابقين في الدوري المصري.

فكيف جاءت نتائج تلك المواجهات؟

وأعلن الأهلي اليوم الجمعة رسميا تعاقده مع المدرب السويسري كولر بعقد يمتد لعامين مع اصطحابه لثلاثة مساعدين.

كريستيان جروس ومارتن يول ومارسيل كروجر وريني فايلر وميشيل دي كاستال.

وإليكم نتائج مواجهات كولر أمام المدربين الأجانب السابقين في الدوري المصري.

كريستيان جروس (الزمالك)

بحكم العمل في الدوري السويسري فيعد جروس هو أكثر من التقى بكولر حينما كان الأول يعمل في صفوف سانت جالين وجراسهوبرز، والثاني في بازل.

والتقى كولر بجروس 18 مرة، فاز عليه في أربع مباريات وخسر منه ست مرات.

فيما تعادل المدربين سويا في ثماني لقاءات.

الانتصار الأكبر لكولر على جروس كان برباعية دون رد، وهي أكبر هزيمة مُني بها أمامه كذلك.

مارتن يول (الأهلي)

التقى كولر بمارتن يول في الدوري الألماني وليس السويسري حينما كان الأول يقود بوخوم والثاني هامبورج.

ولم يفز كولر على مارتن يول أبدا، إذ أنه خسر مرتين منه وتعادل معه مرة وحيدة فقط.

والهزيمة الأكبر لكولر أمام يول كانت بثلاثة أهداف لهدف.

مايكل كروجر ( المقاولون العرب والمصري وإنبي)

التقى كولر بمنافسه كروجر في الدوري الألماني حينما كان يقود الأخير فريق إينتراخت براونشفايج.

وفاز كولر على كروجر برباعية دون رد وتعادل معه سلبيا.

ريني فايلر (الأهلي)

حينما كان فايلر يقود زيوريخ، كان كولر يقود بازل في موسمه الأول وتجربته الأخيرة قبل القدوم للأهلي.

وفاز كولر على فايلر مرة وتعادل معه إيجابيا بهدف لمثله بعدها.

ميشيل دي كاستال (الزمالك)

التقى كولر بدي كاستال مرة وحيدة حينما كان الأول يقود بازل والثاني نيوشاتل.

وتعادل المدربان إيجابيا بهدف لمثله.