مدرب الأهلي الجديد - مارسيل كولر.. مكتشف بودولسكي والصدق فلسفته

"الصدق هو أفضل طريقة للتعامل مع اللاعبين. ستدفع الثمن إذا كذبت عليهم".

هكذا أجاب السويسري مارسيل كولر في حواره مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"عن السبب الأبرز لنجاح تجربته مع المنتخب النمساوي.

أعلن النادي الأهلي، تعيين مارسيل كولر المدرب السويسري كمدرب جديد للفريق خلفا لـ ريكاردو سواريشز. (طالع التفاصيل)

من هو كولر؟

كولر (61 عامًا) قضى مسيرته بأكملها كلاعب في نادي جراسهوبرز، وفاز معه بالدوري السويسري 7 مرات، كما يمتلك 53 مباراة دولية مع سويسرا وشارك في يورو 1996.

كمدرب، تولى كولر مهمة تدريب فرق فيل، وسانت جالين، وجراسهوبرز، وكولن الألماني، وبوخوم الألماني، ومنتخب النمسا، وبازل.

ولم يرتبط كولر بأي نادٍ منذ رحيله عن بازل في 2020، وكان قد حقق معه كأس سويسرا 2019.

وعمل كولر في الجهاز المعاون رفقة مواطنه كريستيان جروس مدرب الزمالك الأسبق، في الفترة بين (1993 - 1997) وذلك في نادي جراسهوبرز.

وساهم كولر في تأهل النمسا للمرة الأولى في تاريخها إلى منافسات اليورو عبر التصفيات في 2016، بعد أن تأهلت مرة واحدة سابقة في 2008 بصفتها صاحبة الأرض.

وقاد كولر منتخب النمسا في 54 مباراة. فاز في 25 لقاء، وتعادل في 13 مباراة، وخسر في 16 مباراة.

ما هي فلسفة كولر؟

"أفضل النهج المباشر، وهو أمر صعب كمدرب. عندما يكون لديك لاعبان متساويان في الجودة مثل بعضهما البعض، مع وجود مركز واحد فقط متاح، عليك أن تشرح ذلك وليس هناك تفسير حقيقي".

"بصفتك مديرا فنيا، تحتاج إلى اتخاذ قرار ومن المهم أن تكون صادقا. في بعض الأحيان عليك أن تشرح أنه كان لديك شعور. يمكن أن ينزعج اللاعب ويغلق الأبواب في وجهك، لكن هذا جزء من العمل".

"قد لا يكون لدى اللاعبين القدرة الفنية أو السرعة، لذلك من المهم التكيف، ليس لديك أفضل اللاعبين في كل مكان، عليك العمل مع ما هو تحت تصرفك لمحاولة نقل الأفكار التي لديك".

بهذه الجمل عبر المدرب السويسري مارسيل كولر عن فلسفته والطريقة الأمثل للتعامل مع لاعبيه.

مكتشف بودولسكي

ويُعرَف كولر بإيمانه بالمواهب الشابة، والمثال الأبرز هو لوكاس بودولسكي نجم منتخب ألمانيا السابق الذي سجل ظهوره الأول مع كولن تحت قيادة كولر نفسه.

7 أشهر لكولر مع كولن كانت كافية لاكتشاف واحد من أهم المواهب الألمانية وهو لوكاس بودولوسكي.

بودولسكي بدأ مسيرته الكروية مع كولن في 2003 حتى 2006. ومنحه كولر أول ظهور في الدوري الألماني في نوفمبر 2003.

ظهور بولودسكي بشكل رائع تحت قيادة كولر جلب له العديد من العروض وفي النهاية وافق ناديه على انتقاله إلى العملاق بايرن ميونيخ في عام 2006 بعد محاولات عديدة.

وتولى مارسيل كولر تدريب كولن خلال 24 مباراة. فاز في 4، وتعادل في 4، وخسر 16 مباراة.

وخلافًا لـ بودولسكي، فمن أبرز اللاعبين الذين تولى كولر تدريبهم خلال مسيرته، ديفيد ألابا، وماركو أرناوتوفيتش، وتولينت تشاكا، وعنتر يحيى، وكريستيان فوكس، وهاكان ياكين.