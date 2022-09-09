حوار في الجول – مغربي: جاهز لأكون أساسيا في الأهلي.. وهدفي إعادة الدوري إلى بيته

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 15:35

كتب : حامد وجدي

محمد مغربي - الأهلي × الجونة

يرى محمد مغربي أنه بات جاهزًا للمشاركة أساسيًا في صفوف الأهلي بعد قطع إعارته إلى تيبليتسه التشيكي.

محمد مغربي

النادي : الأهلي

الأهلي

وأبلغ الأهلي لاعبه مغربي بعودته للفريق وانتظامه في التدريبات بدايةً من الأحد المقبل.

وأجرى FilGoal.com حوارًا مع مغربي عقب صدور القرار للحديث عن تجربته الاحترافية التي دامت عدة أشهر، وما يسعى إليه بعد عودته للقلعة الحمراء.

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أولًا، كيف تقيّم تجربتك في تيبليتسه التشيكي؟

"التجربة كانت مميزة بالطبع لأني استفدت كثيرًا على الجانبين الخططي والبدني، في الدوري التشيكي اللياقة البدنية عالية للغاية والاحتكاك كان قويًا، كما أن تجربة الاحتراف أفادتني على المستوى الشخصي".

هل كنت تفضّل الاستمرار في الاحتراف؟

"لا يمكن اعتبار قرار العودة للأهلي خاطئًا، لأن الأهلي نادٍ كبير واسم معروف وينافس على كل البطولات الكبيرة، كما أنه يساعدك على الوصول إلى أوروبا. سبب انتقالي إلى التشيك كان رغبتي في خوض تجربة الاحتراف في سن صغير لأن ذلك سيساعدني مستقبلًا في أي وقت أرغب فيه بالاحتراف مجددًا".

كيف تقيّم مستوى الأهلي مؤخرًا، وكيف ترى حظوظك بالمشاركة أساسيًا بالنظر للاعبين الموجودين؟

"لا يمكن القول إن مستوى اللاعبين كان ضعيفًا لأن في نهاية المطاف هؤلاء اللاعبون هم أنفسهم من قدّموا موسمين للتاريخ، ولذلك من الطبيعي أن تهبط النتائج بسبب الإجهاد".

"فيما يخص مشاركتي، فبالطبع أرغب في أن أكون أساسيًا مع الأهلي، ذلك هو طموحي وسبب عودتي. أرى أنني جاهز لأكون أساسيًا أكثر من فترة ما قبل الاحتراف، لكن في النهاية كل لاعب يجتهد، وكل لاعبي الأهلي على أعلى مستوى والمنافسة لن تكون سهلة، وهذا هو الجميل حول كرة القدم، لأن المنافس تساعد على تطور اللاعب، وفي النهاية القرار للجهاز الفني".

وما هو طموحك وهدفك الشخصي مع الأهلي؟

"طموحي أن يعود الدوري لبيته مجددًا النادي الأهلي، وأن يحافظ على مكانته الإفريقية لنصل إلى مونديال الأندية ونحقق وقتها مركزًا أفضل إن شاء الله".

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مغربي (21 عامًا) قلب دفاع يجيد الظهور أيضًا في مركز الظهير الأيسر.

وخاض مغربي 16 مباراة مع تيبليتسه منذ انضمامه إليه في فبراير الماضي، وسجل معه هدفا وصنع آخر.

الأهلي الدوري المصري محمد مغربي
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