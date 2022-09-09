مؤتمر تشافي: نريد الانتقام كرويا من قادش.. وهذا موقفي من تصريحات جوردي ألبا

شدد تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة على ضرورة التعامل مع مباراة قادش بكثير من الجدية.

برشلونة يحل ضيفًا على قادش غدًا السبت في ملعب نويفو ميرانديّا، بالجولة الخامسة للدوري الإسباني.

وتحدث تشافي في المؤتمر الصحفي عن الخصم صاحب الكعب العالي على فريقه، وتصريحات جوردي ألبا، وطريقة تعامله مع فيران توريس وجيرارد بيكه.

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هل وضع قادش الحالي يشكل خطرًا على برشلونة مع الأخذ في الاعتبار المواجهات الأخيرة بين الفريقين؟

"إنه خصم صلب ودفاعي، وقد صعّب علينا الوضع دائمًا وحقق أمامنا فوزين وتعادلين مؤخرًا. سنسعى للانتقام الكروي. كونهم لم يسجلوا حتى اللحظة في الدوري هو أسوأ لنا، لأنهم سيدخلون المباراة بدافع أكبر. إنه ملعب حيث تُحسَم بطولات".

برشلونة عجز عن الفوز على قادش في آخر 4 مواجهات بينهما بالموسمين الماضيين، ويرجع انتصاره الأخير عليه في الدوري إلى عام 2006.

هل تسيطر جيدًا على حالة النشوى التي يعيشها الفريق؟

"تركيزنا منصب على مباراة قادش رغم أنني أتفهم النشوى بعد الفوز بنتيجة 5-1. يجب أن نتحلى بالتواضع، النقاط الثلاث مهمة، يجب أن نفوز على قادش سواء كنا سنواجه بايرن أم لا يوم الثلاثاء".

برشلونة تغلب على فيكتوريا بلزن التشيكي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب كامب نو مساء الأربعاء.

هل تفهم شكوى جوردي ألبا؟

"أتفهمه، لكني أقدر أكثر كونه متحمس وراغب في الانخراط بالفريق ومساعدتنا. التصريحات منطقية، فذلك حدث لي شخصيًا. إنه لاعب محترف للغاية، وقائد عظيم، كما أنه لاعب مهم لنا وسيساعدنا كثيرًا".

كيف تتعامل مع وضع جوردي ألبا؟

"أنا صريح مع الجميع، ومع جوردي الذي أعتبره صديقي أكون أكثر صدقًا. أواجهه، تحدثنا كثيرًا، هو يدرك أن هناك منافسة وأن الأفضل هو من سيشارك".

هل كان النادي مباشرًا وصريحًا مع ألبا؟

"لا أعرف. الصراحة في الداخل ليست محل نقاش".

هل تشعر أن جوردي ألبا كان يقصدك بتصريحاته؟

"لا. هو يعرف موقفي جيدًا".

وكان ألبا قد صرّح: "أفضل دائما أن أكون واضحا، لكن الجميع ليسوا كذلك ".

وأضاف "لن أقول المزيد على الرغم من أنّ عندي الكثير لأقوله، لكن في تلك اللحظة تماما لا شيء يدهشني في عالم كرة القدم ".

" مررت بأوقات صعبة في هذا النادي والتي لم ألعب فيها، لذلك أحاول أن أساعد اللاعبين الصغار ليصبحوا أفضل كل يوم ".

وكيف تقيّم الجدل المثار حول جريزمان؟

"هذا السؤال لأجل التشولو (سيميوني) الذي قال بالفعل إنه رجل للنادي. لم يسألوني أبدًا عن أي شيء يخص جريزمان، ليس هناك الكثير لأفعله، إنها مسألة بين الناديين".

لو عاد جريزمان فهل ستعتمد عليه؟

"لا تجعلني طرفًا في الأمر، إنه لاعب في أتليتكو مدريد ولا شيء أكثر".

أتليتكو مدريد لا يشرك جريزمان أكثر من نصف ساعة في مبارياته تجنبًا لتفعيل بند إجبارية الشراء في عقد استعارته من برشلونة.

هل امتلاك العديد من اللاعبين يسبب مشكلة؟

"إنها نعمة امتلاك العديد من الخيارات ذات المستوى العالي. يجب أن يكون الحصول على دقائق في الفريق الأول أمرًا صعبًا، أنا سعيد بالفريق".

ولماذا يستقبل الفريق أهدافًا أقل الآن؟

"لأننا عملنا وركزنا كثيرًا على تجنب الهجمات المرتدة. كما حسّنا من تمركزنا في الكرات الحرة الدفاعية، ونلعب أكثر في ملعب الخصم. كما أن التنافس على المشاركة يجعل اللاعبين أكثر تركيزًا".

برشلونة لم يستقبل إلا هدفين فقط هذا الموسم.

هل سيشارك ماركوس ألونسو وهيكتور بيرين لأول مرة؟

"سيكونان في القائمة وعندها سنقرر الفريق الذي سيبدأ. هما متواجدان لمساعدتنا سواء لمدة 90 أو 60 أو 30 دقيقة".

وماذا تمثّل أهمية قيادية روبيرت ليفاندوفسكي؟

"لن أستبدل هذه الشخصية بأي شيء في العالم، الخبرة شيء يُكتسب، إنه يساعد اللاعبين الصغار بنصائحه وتواضعه، يجعلنا أفضل بكثير".

وكيف هو الوضع مع فيران توريس؟

"أرى أنه بخير، سيكون مهمًا. يخلق الكثير من الفرص، يصنع، يسجل، يفعل ما أطلبه منه، إنه لاعب يعمل بجد ويمتلك شخصية انتصارية، أثق فيه كثيرًا".

هل تعتقد أن غياب كريم بنزيمة سيؤثر على ريال مدريد؟

"أنا منتبه لمباراة قادش، وليس لـ بنزيمة أو جريزمان، بعدها بايرن ثم إلتشي".

هل ينقص أنسو فاتي مزيدًا من الثقة؟

"هو بخير، لعب جيدًا المباراة الماضية لكن كان ينقصه اللمسة الأخيرة. يتحلى بالثقة، هو لاعب مهم ومعنوياته جيدة".

وكيف حال سيرجي روبيرتو؟

"سيرجي يؤدي بشكل مميز، أنا سعيد للغاية، إنه متواضع ولا يشتكي. لن يدخل قائمة مباراة قادش للإصابة، ولكنه سيتواجد أمام بايرن ميونيخ".

كيف تتعامل مع إبقاء بيكيه كبديل؟

"أتحدث معه، أرفع معنوياته. ظهر بشكل جيد المباراة الماضية وأدرك أن ذلك ليس سهلًا. عندما أحتاجه أعرف أنه سيكون جاهزًا".

هل فرينكي دي يونج بديل سيرخيو بوسكيتس؟

"لدينا خيارات. بوسكيتس لاعب محوري، لكن نمتلك أيضًا كيسي، وأندرياس (كريستينسن)، أو يمكننا تغيير طريقة اللعب".

هل تفكر في إراحة بيدري؟

"هذا خيار محتمل، يلعب منذ العديد من المباريات، ويجب أن نتحكم في عدد الدقائق".

هل ليفاندوفسكي لاعب لا يُمَس؟

"سنقرر غدًا، الكثير من العوامل تقرر ذلك، لكنه لاعب مهم للغاية".