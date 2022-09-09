ألبا: طالما كنت واضحا لكن الجميع ليسوا مثلي

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 13:54

كتب : FilGoal

جيرارد بيكيه - جوردي ألبا - برشلونة

أصبحت علاقة إدارة برشلونة وجوردي ألبا متوترة للغاية بعد خروج فكرة التخلص منه والرحيل عن النادي.

جوردي ألبا

النادي : برشلونة

برشلونة

وأفادت بعض التقارير الإسبانية أن برشلونة كان يسعى حتى اللحظة الأخيرة من سوق الانتقالات في بيع ألبا.

وقال ألبا في تصريحات نشرتها "سبورت" خلال حدث ترويجي لـ أديداس: "أفضل دائما أن أكون واضحا، لكن الجميع ليسوا كذلك".

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وأضاف "لن أقول المزيد على الرغم من أنّ عندي الكثير لأقوله، لكن في تلك اللحظة تماما لا شيء يدهشني في عالم كرة القدم".

فيما تحدث لإذاعة كوبي، عن خروجه من التشكيل الأساسي: "مررت بأوقات صعبة في هذا النادي والتي لم ألعب فيها، لذلك أحاول أن أساعد اللاعبين الصغار ليصبحوا أفضل كل يوم".

وخلال أخر 3 مباريات لبرشلونة في الدوري الإسباني، شارك ألبا بديلا في مباراتين وبقى في الآخرى على مقاعد البدلاء.

وتابع "المنافسة جيدة، تجعلك تعمل بجد أكثر، وأنا أحاول الحفاظ على لياقتي البدنية وأكون مستعد دائما".

وعن رفضه عرض إنتر في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، أوضح "أريد أن أبقى في هذا النادي، خلال تلك السنوات التي قضيتها هنا كنت مؤهلا".

وأتم "موقفي واضح لكن في الأخير هذا يكون موقف النادي ولن أتحدث عن تلك القضية مرة أخرى".

جوردي ألبا برشلونة الدوري الإسباني
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