أبطال إفريقيا للسيدات - قرعة صعبة.. وادي دجلة يواجه صنداونز في دور المجموعات

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 14:13

كتب : دعاء نائل

وادي دجلة للسيدات

تحدد منافسو وادي دجلة في بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2022-2023.

وأقيمت اليوم الجمعة مراسم قرعة دور المجموعات من المسابقة التي تقام في المغرب.

وأسفرت القرعة عن وقوع وادي دجلة في المجموعة الثانية بجانب ماميلودي صنداونز حامل اللقب.

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وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى

الجيش الملكي (المغرب).

سيمبا كوينز (تنزانيا).

بافالوز كويز (زامبيا).

ديترمين جيرلز (ليبيريا).

المجموعة الثانية

ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا).

وادي دجلة (مصر).

بايلسا كوينز (نيجيريا).

فريق من منطقة وسط إفريقيا لم يتحدد بعد.

ويتأهل فريقان فقط من كل مجموعة إلى نصف نهائي المسابقة.

وكان وادي دجلة تأهل إلى النسخة الثانية من المسابقة بعد تصدر مجموعة تصفيات شمال إفريقيا بالعلامة الكاملة بست نقاط بالفوز في مباراتين بنتيجة واحدة: هدفين دون مقابل، وسجلت نهى الصلح أهداف فريقها الأربعة.

ومن المقرر أن تقام المسابقة في المغرب بمشاركة ثمانِ فرق في الفترة من 30 أكتوبر إلى 13 نوفمبر.

وادي دجلة للسيدات دوري أبطال إفريقيا للسيدات
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