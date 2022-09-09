تنس - لإدرار البول أم لدرء الأحزان؟ بيجولا تظهر بـ "بيرة" في المؤتمر الصحفي

كانت جيسيكا بيجولا لاعبة التنس الأمريكية بطلة لمشهد غير اعتيادي خلال مؤتمر صحفي.

وخسرت بيجولا أمام إيجا شفيونتك في ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وعقب اللقاء ظهرت بيجولا في المؤتمر الصحفي وهي تشرب "بيرة" خلال إجابتها على أسئلة الصحفيين.

وبررت بيجولا ذلك: "أحاول أن أدر البول لأخضع لاختبار المنشطات".

وتابعت: "أيضًا، البيرة تساعدني على تخفيف أثر الهزيمة".

.@darcymaine_espn "I like the Heineken" J Pegula: "Thanks, I'm trying to pee for doping, so... Although it does help ease the loss " pic.twitter.com/jeQ905sRvK — CJ Fogler AKA Perc70 #BlackLivesMatter (@cjzero) September 8, 2022

بيجولا (28 عامًا) حققت أفضل إنجاز في مسيرتها في أمريكا المفتوحة، بوصولها إلى ربع النهائي.

وخسرت بيجولا أمام شفيونتك بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و7-6.

وواصلت شفيونتك مشوارها بعدها وأطاحت بالبيلاروسية أرينا سابالينكا من نصف النهائي لتضرب موعدًا مع أنس جابر في اللقاء الختامي.

وتحتل بيجولا التصنيف الثامن عالميًا، لكنها لم تتجاوز أبدًا حاجز ربع النهائي في البطولات الأربع الكبرى.