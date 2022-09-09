تنس - لأول مرة في 135 عامًا.. أنس جابر إلى نهائي أمريكا من أجل "خدعة الزجاجة"

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 11:00

كتب : زكي السعيد

أنس جابر

تأهلت التونسية أُنس جابر إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بتغلبها على الفرنسية كارولينا جارسيا بمجموعتين دون رد.

وحسمت جابر المباراة دون عناء وفازت 6-1 و6-3.

لتحجز مقعدها في نهائي أمريكا المفتوحة كأول سيدة إفريقية وعربية في تاريخ المسابقة التي انطلقت عام 1887.

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كما تصل جابر للنهائي الثاني لها في بطولات جراند سلام بعد ويمبلدون هذا العام، والأول لها على الملاعب الصلبة.

وتجاوزت جابر في طريقها: الأمريكية ماديسون برينجل، والأمريكية إليزابيث ماندليك، والأمريكية شيلبي روجرز، والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، والأسترالية أليا تومليانوفيتش، وأخيرًا الفرنسية جارسيا.

وخسرت جابر نهائي ويمبلدون هذا العام، أمر ستسعى لتجنبه لتكون أول عربية تحصد إحدى بطولات جراند سلام عبر التاريخ.

وتلتقي جابر في النهائي بالمصنفة الأولى عالميًا وزعيمة رياضة التنس حاليًا: البولندية إيجا شفيونتك.

وتغلبت شفيونتك على البيلاروسية أرينا سابالينكا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتأخرت شفيونتك في المجموعة الأولى بنتيجة 3-6، لكنها انتفضت وفازت بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-1 و6-4.

لتصل شفيونتك إلى نهائي أمريكا المفتوحة لأول مرة في مسيرتها، بعد أن فازت سابقًا بـ رولان جاروس مرتين في 2020 و2022.

وتتصدر شفيونتك التصنيف العالمي للتنس منذ أبريل الماضي دون تهديد.

وتجمع صداقة قوية بين جابر وشفيونتك، إذ تتدربان سويًا، وشهد شهر مايو الماضي موقفًا طريفًا بينهما.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، حيث عادت شفيونتك إلى القاعة لاستعادة زجاجة المياه التي نسيتها.

في الوقت ذاته تلقت جابر السؤال عن كيفية هزيمة شفيونتك، فوجهت السؤال إلى منافستها بشكل مباشر "كيف أهزمك"؟

أمسكت شفيونتك بزجاجة المياه وردت قائلة: "ضعي شيئا ما هنا".

وانتشرت صور شفيونتك وهي تعود إلى المؤتمر، حيث علق البعض على عادتها باقتحام مؤتمرات لاعبات أخريات بصورة طريفة.

وعلقت جابر عبر تويتر قائلة: "زجاجة المياه كانت عذرا، لقد أرادت فقط رؤيتي".

ويقام النهائي يوم السبت في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويُنقل عبر beIN Sports 5.

أمريكا المفتوحة للتنس أنس جابر
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