بترول أسيوط لـ في الجول: زلاكة انضم إلى سيراميكا كليوباترا

انتقل محمود عبد الحفيظ "زلاكة" لاعب بترول أسيوط، إلى سيراميكا كليوباترا.

وأعلن هشام عبد المنعم المدير الفني لـ بترول أسيوط عبر FilGoal.com عن انتقال لاعبه إلى الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد المنعم: "اللاعب انتقل إلى سيراميكا كليوباترا بعد أن تلقى عروض من المقاولون العرب والمصري وأسوان".

وأوضح: "مسؤولو سيراميكا تواصلوا مع إدارة بترول أسيوط الإثنين الماضي، ووُقعت العقود بالفعل مقابل مليوني جنيه".

وسجل زلاكة 6 أهداف الموسم الماضي قبل أن يتعرض لإصابة في شهر فبراير.

وسجل زلاكة مؤخرا هدفين في مباراة ودية أمام وادي دجلة.

ويواصل سيراميكا كليوباترا تدعيماته القوية بعد ضم أحمد ياسر ريان وجون إيبوكا في خط هجومه.