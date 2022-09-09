بترول أسيوط لـ في الجول: زلاكة انضم إلى سيراميكا كليوباترا
الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 13:33
كتب : رضا السنباطي
انتقل محمود عبد الحفيظ "زلاكة" لاعب بترول أسيوط، إلى سيراميكا كليوباترا.
محمود عبد الحفيظ زلاكة
النادي : بترول أسيوط
وأعلن هشام عبد المنعم المدير الفني لـ بترول أسيوط عبر FilGoal.com عن انتقال لاعبه إلى الدوري المصري الممتاز.
وقال عبد المنعم: "اللاعب انتقل إلى سيراميكا كليوباترا بعد أن تلقى عروض من المقاولون العرب والمصري وأسوان".
وأوضح: "مسؤولو سيراميكا تواصلوا مع إدارة بترول أسيوط الإثنين الماضي، ووُقعت العقود بالفعل مقابل مليوني جنيه".
وسجل زلاكة 6 أهداف الموسم الماضي قبل أن يتعرض لإصابة في شهر فبراير.
وسجل زلاكة مؤخرا هدفين في مباراة ودية أمام وادي دجلة.
ويواصل سيراميكا كليوباترا تدعيماته القوية بعد ضم أحمد ياسر ريان وجون إيبوكا في خط هجومه.
نرشح لكم
خبر في الجول – الأهلي يقطع إعارة مغربي.. وينتظم في تدريبات الأحد كريم شحاتة يكشف حقيقة ما حدث في المفاوضات بين أبو جبل ورئيس البنك الأهلي وائل رياض: ميكالي عمل مع نيمار ولذلك يطالب اللاعبين بالمغامرة والمراوغة العراقي: المصري رفض عرضا لاحترافي بمليون دولار.. وبرج العرب يبعدنا عن أهلنا أحمد مسعود يكشف عن موعد عودته للملاعب مواعيد مباريات الجمعة 9 سبتمبر 2022 – كأس لوسيل.. وحجازي وحامد في السعودية المقاولون يعلن رحيل 5 لاعبين من الفريق في الجول يكشف - تفاصيل عرض المصري للتعاقد مع ضياء السيد.. وموقف المنصورة