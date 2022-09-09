المغرب: ندين الأحداث الوحشية والهمجية التي صدرت عن منتخب الجزائر

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 13:16

كتب : FilGoal

المغرب

أصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانًا أدان خلاله أحداث ما بعد مباراة منتخب ناشئيه أمام الجزائر في نهائي كأس العرب تحت 17 عامًا.

وفازت الجزائر باللقب بركلات الجزاء الترجيحية على حساب المغرب، قبل أن تندلع مشاجرة كبيرة بين المنتخبين عقب صافرة النهاية.

وجاء بيان الاتحاد المغربي كالآتي:

أخبار متعلقة
وسط اشتباكات.. الجزائر تتوج بكأس العرب للناشئين بالفوز على المغرب كأس العرب للناشئين - بتواجد مهاجم الزمالك.. الجزائر تواجه المغرب في النهائي كرة يد – انسحاب أندية المغرب من البطولتين العربية والإفريقية المقامتين في تونس كأس العرب للناشئين – مصر تخسر من المغرب بهدفين في ربع النهائي

"على أثر الأحداث اللا رياضية والاعتداءات الوحشية التي تعرض لها أعضاء المنتخب المغربي لأقل من سبعة عشرة سنة بعد نهاية المباراة التي جمعت النخبة الوطنية ونظيرتها الجزائرية، برسم منافسات نهاية كأس العرب لأقل من 17 سنة، التي اختتمت أطوارها بمدينة وهران بالجزائر، وجهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسالة إلى الاتحاد العربي لكرة القدم أعربت من خلالها عن:

1- الإدانة الشديدة للأحداث الوحشية والهمجية التي تعرض لها لاعبو المنتخب الوطني من طرف لاعبي الفريق الخصم والجماهير التي اقتحمت أرضية الملعب.

2- تستغرب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للغياب التام للأمن في حضور جماهيري غفير وظروف مشحونة قبل وأثناء المباراة.

3- مطالبة الاتحاد العربي لكرة القدم باتخاذ الإجراءات الصارمة وفق القوانين واللوائح المنظمة للعبة كرة القدم.

وفي الختام، وإذ تعبر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن أسفها العميق لغياب أبجديات الروح الرياضية أثناء هذه المباراة، تؤكد أنها ستسخر كل الإمكانيات القانونية من أجل صون حقوق أشبال الأطلس وترسيخ مبادئ الروح الرياضية التي غابت جملة وتفصيلا في أعقاب هذه المباراة النهائية التي جمعت بين لاعبين أطفال تقل أعمارهم عن سبعة عشرة سنة".

ويعيش البلدان وضعًا سياسيًا محتدًا، إذ قطعا العلاقات بشكل كامل على خلفية أزمة الصحراء التي تدعم الجزائر انفصالها عن المغرب.

وتوج منتخب الجزائر بكأس العرب للناشئين تحت 17 سنة مساء الخميس بالفوز على المغرب بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

افتتح منتخب المغرب أهداف المباراة عن طريق محمد أرشيدي في الدقيقة 60.

وأدرك إسماعيل الطيب التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 90.

وفي ركلات الترجيح أهدر لاعبو المغرب ركلتين ليفوز منتخب الجزائر في النهاية 4-2.

وحصد مسلم أناتوف من منتخب الجزائر لاعب جائزة أفضل لاعب في البطولة.

بينما فاز طلال حاجي من منتخب السعودية بجائزة هداف البطولة.

كما حصل طه بنغزيل من منتخب المغرب على جائزة أفضل حارس مرمى.

جدير بالذكر أن منتخب مصر كان قد شارك في البطولة وودعها من ربع النهائي بالهزيمة من المغرب بهدفين دون رد.

المغرب الجزائر كأس العرب للناشئين
نرشح لكم
وسط اشتباكات.. الجزائر تتوج بكأس العرب للناشئين بالفوز على المغرب مؤتمر فيريرا: جهّزوا الأقمصة يا جمهور الزمالك.. نعدكم بأداء قوي في النهائي ضد الهلال مؤتمر رامون دياز: جاهزون لتقديم الصورة الحقيقية لـ الهلال أمام الزمالك وزارة الرياضة توضح عبر في الجول حقيقة تحضير مصر لملف مشترك مع السعودية لتنظيم كأس العالم النسخة الأولى.. الاتحاد السعودي يعتمد انطلاق دوري الرديف تقرير: كوكا يدخل حسابات أهلي جدة صفقة عالمية جديدة.. الشارقة الإماراتي يتعاقد مع بيانيتش مدرب العراق: لاعب مانشستر يونايتد رفض الانضمام لمعسكر سبتمبر ولكن
أخر الأخبار
بترول أسيوط لـ في الجول: زلاكة انضم إلى سيراميكا كليوباترا 10 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – الأهلي يقطع إعارة مغربي.. وينتظم في تدريبات الأحد 17 دقيقة | الكرة المصرية
المغرب: ندين الأحداث الوحشية والهمجية التي صدرت عن منتخب الجزائر 27 دقيقة | الوطن العربي
تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي بعد وفاة الملكة 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كريم شحاتة يكشف حقيقة ما حدث في المفاوضات بين أبو جبل ورئيس البنك الأهلي 51 دقيقة | الكرة المصرية
التدعيمات مستمرة.. جالاتا سراي يضم لاعب برشلونة السابق ساعة | الكرة الأوروبية
وائل رياض: ميكالي عمل مع نيمار ولذلك يطالب اللاعبين بالمغامرة والمراوغة ساعة | منتخب مصر
العراقي: المصري رفض عرضا لاحترافي بمليون دولار.. وبرج العرب يبعدنا عن أهلنا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي 2 في الجول يكشف جديد مفاوضات مدرب الأهلي 3 وكيل فايز سليماني لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مبدئي مع الأهلي 4 5 معلقين - موعد كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال.. القنوات الناقلة والجوائز المالية