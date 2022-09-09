المغرب: ندين الأحداث الوحشية والهمجية التي صدرت عن منتخب الجزائر

أصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانًا أدان خلاله أحداث ما بعد مباراة منتخب ناشئيه أمام الجزائر في نهائي كأس العرب تحت 17 عامًا.

وفازت الجزائر باللقب بركلات الجزاء الترجيحية على حساب المغرب، قبل أن تندلع مشاجرة كبيرة بين المنتخبين عقب صافرة النهاية.

وجاء بيان الاتحاد المغربي كالآتي:

"على أثر الأحداث اللا رياضية والاعتداءات الوحشية التي تعرض لها أعضاء المنتخب المغربي لأقل من سبعة عشرة سنة بعد نهاية المباراة التي جمعت النخبة الوطنية ونظيرتها الجزائرية، برسم منافسات نهاية كأس العرب لأقل من 17 سنة، التي اختتمت أطوارها بمدينة وهران بالجزائر، وجهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسالة إلى الاتحاد العربي لكرة القدم أعربت من خلالها عن:

1- الإدانة الشديدة للأحداث الوحشية والهمجية التي تعرض لها لاعبو المنتخب الوطني من طرف لاعبي الفريق الخصم والجماهير التي اقتحمت أرضية الملعب.

2- تستغرب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للغياب التام للأمن في حضور جماهيري غفير وظروف مشحونة قبل وأثناء المباراة.

3- مطالبة الاتحاد العربي لكرة القدم باتخاذ الإجراءات الصارمة وفق القوانين واللوائح المنظمة للعبة كرة القدم.

وفي الختام، وإذ تعبر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن أسفها العميق لغياب أبجديات الروح الرياضية أثناء هذه المباراة، تؤكد أنها ستسخر كل الإمكانيات القانونية من أجل صون حقوق أشبال الأطلس وترسيخ مبادئ الروح الرياضية التي غابت جملة وتفصيلا في أعقاب هذه المباراة النهائية التي جمعت بين لاعبين أطفال تقل أعمارهم عن سبعة عشرة سنة".

ويعيش البلدان وضعًا سياسيًا محتدًا، إذ قطعا العلاقات بشكل كامل على خلفية أزمة الصحراء التي تدعم الجزائر انفصالها عن المغرب.

وتوج منتخب الجزائر بكأس العرب للناشئين تحت 17 سنة مساء الخميس بالفوز على المغرب بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

افتتح منتخب المغرب أهداف المباراة عن طريق محمد أرشيدي في الدقيقة 60.

وأدرك إسماعيل الطيب التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 90.

وفي ركلات الترجيح أهدر لاعبو المغرب ركلتين ليفوز منتخب الجزائر في النهاية 4-2.

وحصد مسلم أناتوف من منتخب الجزائر لاعب جائزة أفضل لاعب في البطولة.

بينما فاز طلال حاجي من منتخب السعودية بجائزة هداف البطولة.

كما حصل طه بنغزيل من منتخب المغرب على جائزة أفضل حارس مرمى.

جدير بالذكر أن منتخب مصر كان قد شارك في البطولة وودعها من ربع النهائي بالهزيمة من المغرب بهدفين دون رد.