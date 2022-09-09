وسط اشتباكات.. الجزائر تتوج بكأس العرب للناشئين بالفوز على المغرب
الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 00:39
كتب : FilGoal
توج منتخب الجزائر بكأس العرب للناشئين تحت 17 سنة مساء الخميس بالفوز على المغرب بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.
افتتح منتخب المغرب أهداف المباراة عن طريق محمد أرشيدي في الدقيقة 60.
منتخب المغرب يتقدم..
محمد أرشيدي يسجل أول أهداف النهائي#الجزائر_المغرب#كأس_العرب_للناشئين pic.twitter.com/L3HrscDUvz— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 8, 2022
وأدرك إسماعيل الطيب التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 90.
وفي ركلات الترجيح أهدر لاعبو المغرب ركلتين ليفوز منتخب الجزائر في النهاية 4-2.
عودة الجزائر في الدقيقة 90..
تسديدة صاروخية رائعة من شحيمة تعلن عن هدف التعادل #الجزائر_المغرب#كأس_العرب_للناشئين pic.twitter.com/dtXHmuGIW9— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 8, 2022
وشهدت الدقائق التي تلت نهاية المباراة بفوز الجزائر اشتباكات كثيرة بين لاعبي المنتخبين.
منتخب الجزائر بطلاً لكأس العرب للناشئين بفوزه على منتخب المغرب في النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1 بين المنتخبين #الجزائر_المغرب#كأس_العرب_للناشئين pic.twitter.com/we84oEe2mO— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 8, 2022
وحصد مسلم أناتوف من منتخب الجزائر لاعب جائزة أفضل لاعب في البطولة.
بينما فاز طلال حاجي من منتخب السعودية بجائزة هداف البطولة.
كما حصل طه بنغزيل من منتخب المغرب على جائزة أفضل حارس مرمى.
جدير بالذكر أن منتخب مصر كان قد شارك في البطولة وودعها من ربع النهائي بالهزيمة من المغرب بهدفين دون رد.