وسط اشتباكات.. الجزائر تتوج بكأس العرب للناشئين بالفوز على المغرب

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 00:39

كتب : FilGoal

منتخب الجزائر للناشئين

توج منتخب الجزائر بكأس العرب للناشئين تحت 17 سنة مساء الخميس بالفوز على المغرب بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

افتتح منتخب المغرب أهداف المباراة عن طريق محمد أرشيدي في الدقيقة 60.

وأدرك إسماعيل الطيب التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 90.

وفي ركلات الترجيح أهدر لاعبو المغرب ركلتين ليفوز منتخب الجزائر في النهاية 4-2.

وشهدت الدقائق التي تلت نهاية المباراة بفوز الجزائر اشتباكات كثيرة بين لاعبي المنتخبين.

وحصد مسلم أناتوف من منتخب الجزائر لاعب جائزة أفضل لاعب في البطولة.

بينما فاز طلال حاجي من منتخب السعودية بجائزة هداف البطولة.

كما حصل طه بنغزيل من منتخب المغرب على جائزة أفضل حارس مرمى.

جدير بالذكر أن منتخب مصر كان قد شارك في البطولة وودعها من ربع النهائي بالهزيمة من المغرب بهدفين دون رد.

كأس العرب للناشئين المغرب الجزائر
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