وسط اشتباكات.. الجزائر تتوج بكأس العرب للناشئين بالفوز على المغرب

توج منتخب الجزائر بكأس العرب للناشئين تحت 17 سنة مساء الخميس بالفوز على المغرب بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

افتتح منتخب المغرب أهداف المباراة عن طريق محمد أرشيدي في الدقيقة 60.

وأدرك إسماعيل الطيب التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 90.

وفي ركلات الترجيح أهدر لاعبو المغرب ركلتين ليفوز منتخب الجزائر في النهاية 4-2.

عودة الجزائر في الدقيقة 90.. تسديدة صاروخية رائعة من شحيمة تعلن عن هدف التعادل #الجزائر_المغرب#كأس_العرب_للناشئين pic.twitter.com/dtXHmuGIW9 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 8, 2022

وشهدت الدقائق التي تلت نهاية المباراة بفوز الجزائر اشتباكات كثيرة بين لاعبي المنتخبين.

منتخب الجزائر بطلاً لكأس العرب للناشئين بفوزه على منتخب المغرب في النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1 بين المنتخبين #الجزائر_المغرب#كأس_العرب_للناشئين pic.twitter.com/we84oEe2mO — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 8, 2022

وحصد مسلم أناتوف من منتخب الجزائر لاعب جائزة أفضل لاعب في البطولة.

بينما فاز طلال حاجي من منتخب السعودية بجائزة هداف البطولة.

كما حصل طه بنغزيل من منتخب المغرب على جائزة أفضل حارس مرمى.

جدير بالذكر أن منتخب مصر كان قد شارك في البطولة وودعها من ربع النهائي بالهزيمة من المغرب بهدفين دون رد.