تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي بعد وفاة الملكة

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 12:53

كتب : FilGoal

شعار الدوري الإنجليزي 2016

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل مباريات الجولة السابعة على خلفية وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وكان قصر باكينجهام أعلن أمس الخميس وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما، بعد 70 عاما على توليها مقاليد الحُكم في المملكة المتحدة.

وسوف تستمر مراسم الجنازة لـ12 يوما وفقا لما نشرته الصحف الإنجليزية.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي بيانا عبر موقعه للإعلان عن تأجيل مباريات الجولة، جاء كالآتي:

"تكريما لحياتها الاستثنائية، وكدليل على الاحترام، سيتم تأجيل مبارايت الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك مباراة مساء الاثنين.

سيتم تقديم المزيد من المستجدات المتعلقة بمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الحداد في الوقت المناسب".

وعلق ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، وقال: "نشيد نحن والأندية بخدمة صاحبة الجلالة المديدة لبلادنا، لقد كانت مصدر إلهام لنا وتركت إرثا لا يصدق".

وأضاف "هذا وقت حزين للغاية ليس فقط للأمة، ولكن أيضًا لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين أعجبوا بها، ونحن نشترك معًا مع كل أولئك في الحداد على رحيلها".

وتقام مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت والأحد والإثنين المقبلين.

فيما تقام الجولة الثامنة في الأسبوع المقبل وليس واضحا حتى الآن إن كان هناك أي تأجيلات ستطول تلك الجولة أم لا في ظل أن مراسم الجنازة ستستمر لـ12 يوما.

وكانت قد أقيمت مباريات الدوري الأوروبي أمس الخميس بين يونايتد وريال سوسيداد وأرسنال وزيورخ السويسري ولم تتأجل بعد بيان من النادي الإنجليزي والذي أعلن عن دقيقة حداد قبل انطلاقها.

وكذلك أقيمت مباراة وست هام ضد ستيوا بوخارست في الجولة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي.

الدوري الإنجليزي
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