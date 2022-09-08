خبر في الجول – اتحاد السلة ينتظر الموافقات على تجنيس لاعب أمريكي لمنتخب مصر

ينتظر الاتحاد المصري لكرة السلة الحصول على الموافقات اللازمة من أجل تجنيس لاعب أمريكي ليتواجد في صفوف المنتخب خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اتحاد السلة حصل على موافقة وزارة الرياضة في وقت سابق من أجل تجنيس الأمريكي دومينيك جوردان.

ويرغب اتحاد السلة في استغلال بند نظيره الدولي الذي يسمح لأي منتخب بتجنيس لاعبا بشرط ألا يكون لعب مباراة دولية مع بلده من قبل.

وأكدت وزارة الرياضة لاتحاد السلة أنها تقدمت بطلب لرئاسة الوزراء من أجل الحصول على الموافقة اللازمة لإتمام عملية تجنيس دومينيك جوردان.

وحاول اتحاد السلة في السنة الماضية تجنيس الأمريكي سبنسر لاعب المصرية للاتصالات لكن الإجراءات لم تتم في نهاية المطاف.

يأتي ذلك في إطار رغبة اتحاد السلة في تدعيم المنتخب بأفضل شكل في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي ستقام في شهر فبراير المقبل.

وكان منتخب مصر خاض المرحلة السابقة من تصفيات كأس العالم بدون لاعب مجنس على عكس المنتخبات الأخرى.

وترغب مصر والسنغال في استضافة المرحلة الأخيرة من التصفيات ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ القرار.

وتقام المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم من مجموعتين ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مع أفضل ثالث.

ويقام كأس العالم في اليابان والفلبين وإندونيسيا في الفترة ما بين 25 أغسطس لـ10 سبتمبر 2023.