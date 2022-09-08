ماذا سيحدث للدوري الإنجليزي بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 19:50

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

أعلن قصر باكينجهام اليوم الخميس وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما وبعد 70 عاما على تولي مقاليد الحُكم في المملكة المتحدة.

وسوف تستمر مراسم الجنازة لـ12 يوما وفقا لما نشرته الصحف الإنجليزية.

فماذا سوف يحدث في الدوري الإنجليزي؟

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نشرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية تقريرا أوضحت خلاله من أنه من المرجح تأجيل كافة الأحداث الرياضية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وقال مصدر من بريميرليج للصحيفة إنه حتى الآن مازالوا منتظرين قرارات وزارة الثقافة والإعلام والرياضة.

ولكن أوضح متحدث من الوزارة للصحيفة الإنجليزية أن أي أحداث رياضية لن تتم إقامتها في يوم الجنازة.

وأشار التقرير إلى أن المسؤولين عن قطاع كرة القدم سوف يدرسون الأمر وإن كان من المناسب بالنسبة للأمة إقامة مباريات في غضون 72 ساعة من وفاة الملكة من عدمها.

وتقام مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت والأحد والإثنين المقبلين.

لذا من المرجح أن تؤجل مباريات تلك الجولة بالكامل.

فيما تقام الجولة الثامنة في الأسبوع المقبل وليس واضحا حتى الآن إن كان هناك أي تأجيلات ستطول تلك الجولة أم لا في ظل أن مراسم الجنازة ستستمر لـ12 يوما.

وفيما يتعلق بمباراة الدوري الأوروبي التي تقام في وقت لاحق من مساء اليوم بين يونايتد وريال سوسيداد فلن يتم تأجيلها بعد بيان من النادي الإنجليزي والذي أعلن عن دقيقة حداد قبل انطلاقها.

كذلك تم تأكيد إقامة مباراة وست هام ضد ستيوا بوخارست في الجولة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي.

الدوري الإنجليزي الملكة إليزابيث
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