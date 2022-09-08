وزارة الرياضة توضح عبر في الجول حقيقة تحضير مصر لملف مشترك مع السعودية لتنظيم كأس العالم

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 19:49

كتب : FilGoal

كأس العالم

بعد 18 عاما على واقعة "صفر المونديال" وحين خسر الملف المصري فرصة تنظيم أول كأس العالم في قارة إفريقيا لصالح ملف جنوب إفريقيا، تبدو مصر عازمة على معاودة المحاولة، لكن بخبرات أكبر ومؤهلات أكثر.

صحيفة ذا تايمز البريطانية كشفت بأن "دول مصر والسعودية واليونان تستعد للإعلان عن ملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030”.

FilGoal.com توجه إلى وزارة الشباب والرياضة لمعرفة حقيقة الأمر، فقال محمد فوزي المتحدث بإسم وزارة الشباب والرياضة لـFilGoal.com: "بالفعل يوجد مباحثات مشتركة بين الجانبين المصري والسعودي، تستهدف الوصول في المستقبل القريب لمرحلة القدرة على تقديم ملف مشترك لتنظيم كأس العالم".

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وأوضح "المباحثات المصرية والسعودية تجرى بشكل دوري ودائم في كافة الجوانب الرياضية كبلدين شقيقين، تربطهما روابط تاريخية وجغرافية وثيقة".

فوزي أكمل "مصر استضافت العديد من البطولات بمختلف اللعبات خلال الفترة السابقة. ما يزيد عن 160 حدث رياضي بمختلف الرياضات، بجانب ما حدث من تطور كبير في شبكة الطرق وفي البنية التحتية الرياضية".

واستمر "أضف إلى ذلك امتلاك مصر لبنية تحتية رياضية قوية بالوقت الحالي، ومنها القرية الأولمبية في العاصمة الإدارية، وكذلك القرية الأخرى المنتظر إنشائها في الإسكندرية، وملعب هيئة قناة السويس الذي تم افتتاحه اليوم الخميس، وملعب آخر ندرس إنشائه في أحد المدن الساحلية، بالتالي نحن قادرون بالفعل على تنظيم كأس العالم".

يذكر أن مصر استضافت من قبل بطولة كأس العالم للشباب في كرة القدم مرتين، عامي 1997، و2009.

وتقام بطولة كأس العالم 2022 في قطر بعد 75 يوما من الآن، ولأول مرة في بلد عربي بالتاريخ.

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