خبر في الجول – 3 مرشحين نهائيين لتدريب الأهلي.. وموعد محتمل لإعلان الاسم

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 18:47

كتب : أحمد الخولي

مدرب الأهلي

اقترب مسلسل اختيار الأهلي لتدربه الجديد من الانتهاء، مع تحديد قائمة مختصرة من المرشحين لاختيار أحدهم.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "أوزيبيو دي فرانشيسكو ومارسيل كولر ضمن المرشحين النهائيين لتدريب الأهلي، واسم ثالث لا أفضل الكشف عنه حاليا".

طالع أيضا - مكتشف بودولسكي والصدق فلسفته.. من هو مارسيل كولر المرشح للفريق الأحمر

أخبار متعلقة
مصدر من الأهلي لـ في الجول: سنعلن قريبا ضم شادي حسين وميسي.. وخطة اللاعبين الأجانب في الجول يكشف أسباب تعثر صفقة انتقال بوبو إلى الأهلي مصدر بالأهلي يكشف لـ في الجول كواليس إلغاء معسكر هولندا.. والوجهة الأقرب مصدر بالأهلي لـ في الجول: إنبي يغالي في طلباته بشأن شلبي.. ولاعبو الإسماعيلي خارج حساباتنا

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي يفاضل حاليا بين قائمة من ثلاثة مرشحين لتدريب الفريق.

وقال المصدر ذاته لـFilGoal.com: "الإعلان عن المدرب الجديد لن يكون اليوم أو غدا، ربما يكون السبت المقبل".

دي فرانشيسكو

وبدأ دي فرانشيسكو مسيرته التدريبة مع فريق فيرتوس لانشيانو الإيطالي في 2008، قبل أن يتولى مسؤولية تدريب بيسكارا ثم ليتشي.

وفي 2012 تولى دي فرانشيسيكو تدريب ساسولو ونجح في الصعود برفته لدوري الدرجة الأولى واستمر مع الفريق خمس مواسم وقدم خلالهم أداء جيد لينتقل إلى تدريب روما في 2017.

وبقى دي فرانشيسكو مع روما لمدة موسمين وكان إنجازه الأبرز مع الفريق هو الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وإقصاء برشلونة من دور ربع النهائي بالريمونتادا الشهيرة التي سجل خلالها مانولاس الهدف الثالث.

وبعد الرحيل تولى المدرب صاحب الـ 52 عاما مسؤولية تدريب سامبدوريا ثم كالياري ولم ينجح في تقديم أداء جيد برفقتهم.

وكانت المحطة الأخيرة لـ دي فرانشيسكو مع نادي هيلاس فيرونا خلال الموسم الماضي ولكنه رحل بعد 4 مباريات فقط تلقى خلالهم 3 هزائم وفاز في واحدة.

مارسيل كولر

كولر (61 عامًا) قضى مسيرته بأكملها كلاعب في نادي جراسهوبرز، وفاز معه بالدوري السويسري 7 مرات، كما يمتلك 53 مباراة دولية مع سويسرا وشارك في يورو 1996.

كمدرب، تولى كولر مهمة تدريب فيل، وسانت جالين، وجراسهوبرز، وكولن الألماني، وبوخوم الألماني، ومنتخب النمسا، وبازل.

ولم يرتبط كولر بأي نادٍ منذ رحيله عن بازل في 2020، وكان قد حقق معه كأس سويسرا 2019.

وساهم كولر في تأهل النمسا للمرة الأولى في تاريخها إلى منافسات اليورو عبر التصفيات في 2016، بعد أن تأهلت مرة واحدة سابقة في 2008 بصفتها صاحبة الأرض.

مدرب الأهلي الأهلي
نرشح لكم
رامون دياز: جاهزون لتقديم الصورة الحقيقية لـ الهلال أمام الزمالك وزارة الرياضة توضح عبر في الجول حقيقة تحضير مصر لملف مشترك مع السعودية لتنظيم كأس العالم بتواجد 5 نجوم إفريقية.. الزمالك يعلن قميصه الجديد لموسم 2022-2023 الزمالك بقميصه الأساسي أمام الهلال.. ولا وجود لأشواط إضافية حال التعادل فيتوريا يسافر إلى قطر لمتابعة لاعبي الزمالك أمام الهلال مصدر من الأهلي لـ في الجول: سنعلن قريبا ضم شادي حسين وميسي.. وخطة اللاعبين الأجانب مدرب أورلاندو بايرتس يرد على اهتمامه بضم بيرسي تاو ذا تايمز: ملف مصري سعودي يوناني لتنظيم كأس العالم 2030
أخر الأخبار
تشكيل الدوري الأوروبي – مصطفى محمد وتريزيجيه أساسيان مع نانت وطرابزون سبور 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الدوري الأوروبي – كاسيميرو أساسي لأول مرة.. ورونالدو يعود 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
رامون دياز: جاهزون لتقديم الصورة الحقيقية لـ الهلال أمام الزمالك 13 دقيقة | الوطن العربي
ماذا سيحدث للدوري الإنجليزي بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وزارة الرياضة توضح عبر في الجول حقيقة تحضير مصر لملف مشترك مع السعودية لتنظيم كأس العالم 23 دقيقة | الكرة المصرية
بتواجد 5 نجوم إفريقية.. الزمالك يعلن قميصه الجديد لموسم 2022-2023 51 دقيقة | الكرة المصرية
كرة طائرة - الأهلي يتعاقد مع لويجي رانداتزو لاعب منتخب إيطاليا ساعة | رياضات أخرى
خبر في الجول – 3 مرشحين نهائيين لتدريب الأهلي.. وموعد محتمل لإعلان الاسم ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي 2 في الجول يكشف جديد مفاوضات مدرب الأهلي 3 5 معلقين - موعد كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال.. القنوات الناقلة والجوائز المالية 4 خبر في الجول - نهاية الرحلة.. الزمالك يبلغ حازم إمام بالرحيل عن النادي