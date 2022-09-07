مدرب الأهلي – مكتشف بودولسكي والصدق فلسفته.. من هو مارسيل كولر المرشح للفريق الأحمر

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 20:06

كتب : محمود حمدي

مارسيل كولر

"الصدق هو أفضل طريقة للتعامل مع اللاعبين. ستدفع الثمن إذا كذبت عليهم".

هكذا أجاب السويسري مارسيل كولر في حواره مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"عن السبب الأبرز لنجاح تجربته مع المنتخب النمساوي.

كولر بات أحد المرشحين بقوة لتولي تدريب النادي الأهلي خلفا للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش.

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وذكر مصدر مسؤول من الأهلي لـFilGoal.com: "مارسيل كولر أحد المرشحين لتدريب الفريق وهناك مفاوضات معه في الوقت الحالي".

ويبحث الأهلي عن مدير فني أجنبي خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش الذي أقيل من منصبه بنهاية الموسم.

من هو كولر؟

كولر (61 عامًا) قضى مسيرته بأكملها كلاعب في نادي جراسهوبرز، وفاز معه بالدوري السويسري 7 مرات، كما يمتلك 53 مباراة دولية مع سويسرا وشارك في يورو 1996.

كمدرب، تولى كولر مهمة تدريب فيل، وسانت جالين، وجراسهوبرز، وكولن الألماني، وبوخوم الألماني، ومنتخب النمسا، وبازل.

ولم يرتبط كولر بأي نادٍ منذ رحيله عن بازل في 2020، وكان قد حقق معه كأس سويسرا 2019.

وساهم كولر في تأهل النمسا للمرة الأولى في تاريخها إلى منافسات اليورو عبر التصفيات في 2016، بعد أن تأهلت مرة واحدة سابقة في 2008 بصفتها صاحبة الأرض.

وقاد كولر منتخب النمسا 54 مباراة وفاز في 25 لقاء وتعادل في 13 مباراة وخسر في 16 مباراة.

Ganz Österreich liebt Marcel Koller – vor vier Jahren hat das in einer Talkshow noch ganz anders getönt

ما هي فلسفة كولر؟

"أفضل النهج المباشر، وهو أمر صعب كمدرب. عندما يكون لديك لاعبان متساويان في الجودة مثل بعضهما البعض، مع وجود مركز واحد فقط متاح، عليك أن تشرح ذلك وليس هناك تفسير حقيقي".

"بصفتك مديرا فنيا، تحتاج إلى اتخاذ قرار ومن المهم أن تكون صادقا. في بعض الأحيان عليك أن تشرح أنه كان لديك شعور. يمكن أن ينزعج اللاعب ويغلق الأبواب في وجهك، لكن هذا جزء من العمل".

"قد لا يكون لدى اللاعبين القدرة الفنية أو السرعة، لذلك من المهم التكيف، ليس لديك أفضل اللاعبين في كل مكان، عليك العمل مع ما هو تحت تصرفك لمحاولة نقل الأفكار التي لديك".

بهذه الجمل عبر المدرب السويسري مارسيل كولر عن فلسفته والطريقة الأمثل للتعامل مع لاعبيه.

المواهب الشابة

ويُعرَف كولر بإيمانه بالمواهب الشابة، والمثال الأبرز هو لوكاس بودولسكي نجم منتخب ألمانيا السابق الذي سجل ظهوره الأول مع كولن تحت قيادة كولر نفسه.

وخلافًا لـ بودولسكي، فمن أبرز اللاعبين الذين قادهم كولر خلال مسيرته هُم ديفيد ألابا، وماركو أرناوتوفيتش، وتولينت تشاكا، وعنتر يحيى، وكريستيان فوكس، وهاكان ياكين.

الأهلي مارسيل كولر ريكاردو سواريش
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